"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Астры с целью 434 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Астра" с целью 434 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,4%, стоп-приказ: 383 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Текущая стратегия компании строится и на развитии своей экосистемы. Эмитент сформировал свою клиентскую базу в лице государственных, квазигосударственных и прочих крупных заказчиков, теперь ему остается только допродавать новые продукты экосистемы. Таким образом, средний чек клиента вырос в 4,3 раза за четыре года благодаря клиентским покупкам новых продуктов", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после значительной коррекции акции демонстрируют разворотные сигналы. Идея на рост бумаги с целью 434 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 383 руб. риск на портфель составит 0,23%", - указывают эксперты "Финама".

"Группа Астра" - один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации.

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