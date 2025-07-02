"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эксперты нейтрально смотрят на результаты эмитента за май 2025 года по МСФО.

"Несмотря на формально сильную динамику чистой прибыли за май и рентабельность капитала в 28%, отмечаем, что с точки зрения прибыли до налогов банк работал на грани убытка, а вся чистая прибыль сформирована за счет признания отложенного налогового актива, который не учитывается при расчете нормативов достаточности капитала", - указывает они.

"Текущая оценка по мультипликатору P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2025 год - 2х против среднеисторических 4,5x. Несмотря на рекордные дивиденды, проблема достаточности капитала для банка остается актуальной. Кроме того, пока финансовый результат ВТБ в текущем году в значительной степени обусловлен нерегулярными доходами и отложенным налоговым активом. Это не позволяет сохранять уверенность в том, что банк будет выплачивать дивиденды в том же объеме в ближайшем будущем", - пишут эксперты в обзоре.

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