Курс рубля пока может продолжить движение вблизи 10,9-11 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом может продолжить движение вблизи 10,9-11 руб. за юань до появления новых драйверов, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Если в среду недельные данные Минэнерго США, как и цифры от API во вторник, укажут на возобновление роста запасов нефти в стране, котировки марки Brent рискуют на время вновь уйти ближе к $66,5 за баррель, отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.