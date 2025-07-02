Индекс RGBI, вероятно, покажет техническую коррекцию в ближайшее время - ПСБ

Индекс RGBI, вероятно, покажет умеренную техническую коррекцию от достигнутых годовых максимумов в ближайшее время, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI во вторник закрылся на новых годовых максимумах на отметке 115,35 пункта. Вместе с тем, отмечает эксперт, по сравнению с предыдущими четырьмя торговыми сессиями, на которых наблюдался безоткатный рост, во вторник наблюдались первые попытки фиксации прибыли.

"В целом, на наш взгляд, рынок ОФЗ уже впитал большую часть позитива от недавней статистики (данные по недельной инфляции и инфляционным ожиданиям) и заявлений представителей ЦБ РФ о возможности снизить ставку в июле более чем на 100 базисных пунктов", - пишет Грицкевич.

От размещений Минфина в среду аналитик ПСБ не ждет новых рекордов. "Будут предложены короткий 4-летний выпуск 26224, по которому не стоит ожидать высокого спроса ввиду короткой дюрации, а также новый 12-летний выпуск серии 26250 - на новые нерасторгованные выпуски спрос обычно также весьма умеренный", - указывает он.

При этом, по мнению Грицкевича, сохранения тренда по дальнейшему торможению годовой инфляции из недельных данных уже будет недостаточно для дальнейшего обновления годовых максимумов по индексу RGBI.

"С учетом еще трех с половиной недель до заседания ЦБ РФ (25 июля) и сильного роста котировок ОФЗ за последнее время, на наш взгляд, рынок готов перейти в "режим ожидания" с умеренной технической коррекцией от достигнутых максимумов. Долгосрочные цели по RGBI на конец 2025 года (120-122 пункта) остаются актуальными", - заключает эксперт ПСБ в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.