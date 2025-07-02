"Цифра брокер" пока сохраняет осторожную оценку акций Мечела

"Цифра брокер" пока сохраняет осторожную оценку перспектив акций "Мечела" ввиду по-прежнему сложной конъюнктуры в угольной отрасли, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Банки позволили компании оптимизировать платежи по кредитам на 2025-2026 годы с возможностью погашения основного долга, начиная с 2027 года. Это решение позволит эмитенту направить денежный поток на поддержание операционной деятельности, отмечают эксперты.

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