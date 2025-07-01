SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки акции "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти".

Таким образом, в текущий состав вошли "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), МКПАО "Т-Технологии", МКПАО "Яндекс", Совкомбанк, ПАО "Полюс", "Аэрофлот", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", "префы" "Транснефти", Сбербанк и "ГК ПИК".

"ЛУКОЙЛ" в прошлом месяце заплатил акционерам по 541 руб. на акцию, дивдоходность - 7,9%. Аналитики инвестбанка считают, что из-за крепкого рубля и слабой конъюнктуры рынка нефти следующая, декабрьская, выплата может быть гораздо ниже.

"Татнефть" в июне распределила самую большую в истории компании единовременную выплату - по 43,11 руб. на акцию, дивдоходность - 6,1%. По мнению SberCIB, промежуточные дивиденды за текущий год будут более скромными. Все дело в крепком рубле и снижении цен на нефть в первом полугодии 2025 года, отмечают они.

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