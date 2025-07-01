Цена нефти, вероятно, опустится ниже $65/барр. в июле - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent, вероятно, опустятся ниже $65 за баррель в июле текущего года и останутся под указанным уровнем большую часть месяца, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, давление усиливается на фоне ожиданий новых решений стран ОПЕК+ по наращиванию добычи, отмечает эксперт. Кроме того, локальное перемирие на Ближнем Востоке временно сняло геополитическую премию с нефтяных цен, снизив интерес к сырью как к защитному активу, указывает он.

"Однако это лишь часть факторов. Снижение цен также связано с технической коррекцией после весеннего роста, сезонным ослаблением спроса в Северном полушарии и постепенным увеличением коммерческих запасов в США и Китае. - пишет Чернов в обзоре. - Спрос в Азии, несмотря на рост экономики Китая, демонстрирует признаки замедления на фоне завершения стимулирующих мер и постепенного насыщения рынков".

В совокупности этих факторов, по мнению аналитика инвесткомпании, достаточно, чтобы предположить, что в июле котировки нефти марки Brent опустятся ниже $65 за баррель и останутся в данном диапазоне большую часть месяца.

Сезон отпусков, завершение пикового спроса на бензин в США, отсутствие новых геополитических катализаторов и возможное расширение квот на добычу в рамках ОПЕК+ указывают на временный избыток предложения на мировом рынке нефти, обращает внимание Чернов.

"Устойчивое восстановление цен мы прогнозируем только во второй половине третьего квартала 2025 года при условии роста промышленной активности в Азии и сигналов сокращения добычи или перебоев поставок. Таким образом, ожидаем в июле среднюю стоимость нефти марки Brent на уровне $65 за баррель", - указывает эксперт Freedom Finance Global.

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