Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций ПИКа до 610 руб

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций "ГК ПИК" с 560 рублей до 610 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой.

"Состоявшееся в понедельник годовое общее собрание акционеров компании не принесло сенсаций - ожидаемо был одобрен отказ от выплаты дивидендов. Это никого не удивило, поскольку последний раз эмитент выплачивал их только по итогам 2021 года, а сокращение чистой прибыли по МСФО в 2024 году на 45% (до 28,7 млрд руб.) уже заранее стало сигналом для инвесторов, что по итогам прошедшего года дивидендов точно не будет", - отмечает эксперт.

"В Банке России заявили, что регулятор на следующем заседании совета директоров, назначенном на 25 июля, может как минимум рассмотреть вопрос о более резком снижении ключевой ставки, чем в июне. Это сообщение взбудоражило фондовый рынок и вызвало рост акций застройщиков опережающими темпами по сравнению с остальным рынком, так как 75-85% портфеля заказов у строителей жилья формируется за счет ипотечных средств, обращает внимание Мильчакова. - Высокие процентные ставки по ипотеке и в целом высокая ключевая ставка стали причинами ухудшения финансовых результатов крупнейших застройщиков в 2024 году".

ЦБ РФ в мае в очередном обзоре зафиксировал снижение выдачи рыночной ипотеки по сравнению с апрелем на 4,2%, а льготной - на 0,9% к предыдущему месяцу. Такая динамика, указывает аналитик инвесткомпании, неизбежно станет основанием для снижения доходов и чистой прибыли застройщиков, поэтому ясно, что все они с нетерпением ждут снижения ключевой ставки.

Котировки акций "ГК ПИК" могут продолжить рост на этих оптимистичных ожиданиях. Мы повышаем целевую цену бумаг застройщика на двенадцать месяцев с 560 руб. до 610 руб." - сообщается в обзоре эксперта Freedom Finance Global.

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