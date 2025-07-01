Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики из-за влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сформировавшихся на рынке ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, с одной стороны, и неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Как заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, Банк России на июльском заседании может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт, если в пользу этого будут говорить поступающие данные.

"Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году. Если данные, которые к этому моменту поступят - по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - заявил Заботкин в кулуарах Летней школы Банка России.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Nasdaq и S&P обновили исторические максимумы. Поддержку рынку оказали надежды на улучшение ситуации в международной торговле и на смягчение денежно-кредитной политики американского центрального банка. США и Канада договорились продолжить торговые переговоры, чтобы согласовать сделку к 21 июля. Кроме того, канадские власти отменили налог на цифровые услуги, который распространялся на крупнейшие технологические компании США.

Участники рынка ждут 9 июля, когда истекает отсрочка введения взаимных пошлин на импорт, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года. Ранее Трамп заявлял, что может продлить действие отсрочки.

На этой неделе инвесторы будут изучать экономические данные США, в том числе июньский отчет о безработице, который выйдет в четверг. Наличие в данных признаков ослабления рынка труда может укрепить ожидания скорого снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Трамп назначит новым председателем Федрезерва только того кандидата, который будет готов снижать процентные ставки. "Кто бы туда ни пришел, он опустит ставки. Если я буду думать, что кто-то хочет удерживать ставки на прежнем уровне, я не назначу его на этот пост", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете. ФРС удерживает базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. По мнению американского президента, ставка должна составлять 1%. Следующее заседание ФРС пройдет 29-30 июля.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник растут, за исключением японского. Биржи Гонконга закрыты в связи с праздником - День образования специального административного района. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК увеличился на 0,3%. Южнокорейский Kospi к 8:32 МСК поднялся на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,1%.

Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:37 МСК снизилось на 1%. До этого он рос пять торговых сессий подряд. Негативное влияние на рынок оказали угрозы президента США Трампа ввести новые импортные пошлины для Японии, которая не хочет импортировать американский рис. Это вызывает опасения, что страны не смогут достичь торгового соглашения в ближайшие дни.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики утром во вторник, инвесторы опасаются избытка предложения на фоне планов наращивания добычи странами ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $66,71 за баррель, что всего на 3 цента ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты снизились в цене на 0,09%, до $66,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи теряют в цене всего 0,03%, торгуются на уровне $65,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,63%, до $65,11 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть на заседании 6 июля возможность наращивания квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, сообщили ранее иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

"Восьмерка" стран-добровольцев, до этого ограничившая добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начала разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решила увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с. Если квоты на добычу в августе будут повышены на такую же величину, как в предыдущие три месяца, общий размер повышения с начала года составит 1,78 млн б/с, или 1,5% глобального спроса.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 23,383 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,159 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 июня вырос всего на 0,01% и составил 114,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (28-30 июня) прибавил 0,11%, поднявшись до 1101,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+1,3%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+1,16%) и "ГК Самолет БО-П11" (+1,14%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-2,87%), "РЖД-001P-01R" (-0,6%) и "Роснефть-002Р-03" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что СФО "СБ Секьюритизация 2" разместило 68,125% выпуска облигаций с залоговым обеспечением класса А на 10,9 млрд рублей и 70,9% выпуска класса Б на 2,8 млрд рублей в рамках секьюритизации потребкредитов Сбербанка (MOEX: SBER). Портфель секьюритизации - необеспеченные потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам. Ставка 1-го купона выпуска класса А составляет около 20,3% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 22,25% годовых. Длительность 1-го купона составит 57 дней, остальные купоны - ежемесячные. Дата погашения обоих займов - 26 мая 2034 года (срок обращения - около 9 лет) с амортизацией. Прогнозируемая дата полного погашения - 28 февраля 2028 года.

ООО "Промомед ДМ" 8 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002P-02 объемом до 4 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 350 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 11 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Физическому лицу потребуется статус квалифицированного инвестора. Минимальная заявка при размещении - 1,4 млн рублей.

ООО "Сэтл групп" 10 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 002Р-06 с офертой через 19 месяцев (570 дней) объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 23,75% годовых, купоны ежемесячные. Дюрация составит около 1,34 года. Техразмещение запланировано на 15 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 002Р на 100 млрд рублей.

ООО "Талан-финанс" во второй половине июля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не более 550 базисных пунктов. По займу планируется амортизационная структура погашения: по 20% от номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) выкупило по оферте 29 млн 616,887 тыс. облигаций серии 001P-07R по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 30 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 98,723% выпуска. Пятнадцатилетний выпуск на 30 млрд рублей был размещен в декабре 2022 года по ставке квартального купона 8,8% годовых до исполненной оферты. Ставку последующих 11-14-го купонов (до следующей оферты через год) "Россети" установили в размере 12% годовых.