Существенные движения на валютном рынке РФ во вторник не ожидаются - ПСБ

Существенные движения на российском валютном рынке во вторник не ожидаются, китайская валюта может попытаться в ходе сессии протестировать сопротивление на отметке 11 руб. за юань, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Снижение поддержки со стороны экспортеров в связи с прохождением в понедельник пика налоговых выплат уменьшает возможности рубля по выходу на новые максимумы. Также это может привести к попыткам юаня перейти к росту. Отметим, что национальную валюту продолжает поддерживать спрос на рублевые активы, что будет сдерживать продажи в рубле и не позволит юаню продемонстрировать сильное укрепление, - пишет эксперт. - В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжение движения пары юань/рубль в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. При этом китайская валюта может попытаться в ходе сессии протестировать сопротивление на отметке 11 рублей".

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