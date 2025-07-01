Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2830-2880п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2830-2880 пунктов во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях на старте торгов вторника. Возможность снижения ключевой ставки Банка России на заседании в июле более чем на 100 базисных пунктов продолжит поддерживать покупки на российском рынке, - пишет эксперт в комментарии. - В результате индекс Мосбиржи в ходе сессии попытается сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на отметке 2880 пунктов. При этом целевым диапазоном на день видим коридор 2830-2880 пунктов".

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