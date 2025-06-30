"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 18,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Совкомбанка с целью 18,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,8%, стоп-приказ: 15,34 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Результаты эмитента справедливы (с учетом всех сложностей). Последние макроэкономические данные указывают на приближение к развороту инфляционного тренда, а финансовый сектор, в частности и Совкомбанк, станет одним из бенефициаров смягчения денежно-кредитной политики", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки пробили локальный уровень сопротивления (16,14), сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 15,34 руб. риск на портфель составит 0,48%", - указывают в "Финаме".

Совкомбанк - российский частный универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме, основан в 1990 году. В основе стратегии банка находятся сочетание органического и неорганического роста, достижение лидирующих позиций в нишах с высокой маржинальностью и низкой конкуренцией.

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