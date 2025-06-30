Рубль утром понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 30 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник, рубль умеренно понижается на фоне негативной динамики цен на нефть. Поддержку ему продолжает оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которым в понедельник предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9565 руб. (+3,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,32 коп. выше уровня действующего официального курса.

Банк России с 1 июля по 30 декабря будет осуществлять операции с иностранной валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином РФ объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд рублей в день. С 1 по 4 июля ЦБ будет продавать валюту на 7,45 млрд рублей в день.

"В конце июня закрепившийся баланс на валютном рынке был сохранен, несмотря на подготовку бизнеса к граничным срокам уплаты налогов, который наступает сегодня. Отчасти это следствие подсевших цен на нефть, которые растеряли весь рост, сформированный после открытого военного конфликта между Ираном и Израилем. Но, полагаем, главная причина - завершение процесса устранения геополитической премии в курсе рубля и структурное изменение факторов, определяющих спрос на иностранную валюту. (. . .) Во втором полугодии Банк России незначительно повысит объем продаж юаней на рынке (до 8,94 млрд руб. в день, против 8,86 млрд в I полугодии), из-за более активного использования Минфином средств ФНБ с начала года. Это также поддержит курс рубля во втором полугодии, с учетом умеренности нефтегазовых доходов бюджета. В краткосрочной перспективе ориентируемся на консолидацию валютных котировок в районе 11 руб. за юань. Текущий торговый диапазон оцениваем в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань. Сегодня ждем сохранение котировок в нижней части указанного диапазона", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с 2023 года снижения по итогам прошлой недели.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Начальник генштаба иранских вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави в выходные дал понять, что скептически оценивает возможность длительного сохранения режима прекращения огня с Израилем.

При этом президент США Дональд Трамп заявил на Fox News, что может поддержать смягчение санкций в отношении Тегерана, если Иран продемонстрирует мирный настрой.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $67,55 за баррель, что на 0,3% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) теряют в цене 0,5%, торгуются на уровне $65,16 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11,3%. Падение цен стало максимальным с марта 2023 года.

Внимание трейдеров смещается на очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе. Оно пройдет 6 июля.

"Восьмерка" стран-добровольцев ОПЕК+ готова рассмотреть на июльском заседании возможность очередного наращивания квот на добычу на 411 тыс. баррелей в сутки, сообщили иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с.