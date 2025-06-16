Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2740п по индексу МосБиржи на фоне просевшей нефти

Москва. 16 июня. Рынок акций РФ в понедельник снизился из-за развернувшейся вниз нефти (фьючерс на Brent просел к $72 за баррель) на сократившихся опасениях по поводу поставок сырья с Ближнего Востока, где на прошлой неделе Израиль атаковал ядерные объекты Ирана; попытки роста рынка также сдерживались неопределенностью сроков урегулирования конфликта вокруг Украины и санкционными рисками в отношении России. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2740 пунктов после утреннего роста в район 2770 пунктов, лидировали в снижении акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,6%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2737,83 пункта (-0,5%), индекс РТС подрос до 1098,6 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 июня, составил 78,5067 руб. (-49,61 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -0,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,1%).

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили в минувшую субботу обострение ситуации на Ближнем Востоке, о чем сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам президента США, он и Путин согласились в том, что противостояние Израиля и Ирана должно завершиться как можно скорее. При этом Трамп напомнил собеседнику о необходимости найти решение конфликта на Украине.

Американский лидер уточнил, что на обсуждение Украины было потрачено гораздо меньше времени, подчеркнув, что это является темой "для следующей недели".

По словам Ушакова, президент РФ Владимир Путин сообщил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной после 22 июня, тот принял информацию к сведению. "С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня", - сказал Ушаков журналистам в субботу, говоря о телефонной беседе Путина и Трампа.

Трамп в воскресенье выразил уверенность в том, что в скором времени Иран и Израиль смогут заключить соглашение об урегулирования конфликта. "Скоро между Израилем и Ираном настанет мир", - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social. Американский лидер также выразил уверенность в том, что стороны смогут заключить соглашение. "Иран и Израиль должны заключить сделку, и они ее заключат", - написал Трамп.

Тем временем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в воскресенье, что готовящийся 18-й пакет санкций ЕС в отношении РФ будет "одним из наиболее мощных", он нацелен на то, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня. По его словам, он рекомендовал Европейской комиссии, чтобы этот пакет санкций в отличие от предыдущих был использован для принуждения российской стороны к "прекращению огня, по меньшей мере, на 30 дней, может быть, больше", что, по его мнению, "позволит провести настоящие переговоры".

"Я очень рад, что Европейская комиссия приняла наши предложения, направленные против ряда ведущих игроков российской нефтяной отрасли", - сказал Барро в воскресенье в эфире канала RTL, добавив, что "некоторые меры также затронут третьи страны".

Барро повторил цель ЕС "полностью освободиться от российских ископаемых энергоносителей". "По газу мы этого добьемся в будущем году, а по нефти должны уже сейчас", - утверждал министр. Он сообщил, что пакет будет принят "через несколько дней". При этом Барро отметил, что санкции ЕС могли бы быть особенно эффективными, если бы к ним присоединились США.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что точной даты очередного раунда российско-украинских переговоров пока нет. "Пока не заходила речь о том, чтобы выбрать какую-то иную площадку. Действительно такой временной срок (после 22 июня) озвучивался. Точной даты продолжения (переговоров - ИФ) пока нет", - заявил Песков в понедельник журналистам. Так он ответил на вопросы, определена ли конкретная дата следующего раунда переговоров и останется ли Стамбул переговорной площадкой.

Очередной раунд российско-американских консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях отменен по инициативе Вашингтона, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, к вечеру в понедельник снижение нефти и крепкие позиции рубля негативно повлияли на капитализацию российского рынка акций. Снижение эскалации на Ближнем Востоке связано с рядом комментариев в СМИ относительно возможного урегулирования конфликта.

Акции Сбербанка выглядели в понедельник лучше рынка на фоне заявлений финдиректора о том, что компания будет стремиться сохранять дивидендную политику в 2025 году. Просели акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-1,2%), "Селигдара" на фоне снижения цен на золото в условиях сокращения эскалации на Ближнем Востоке.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, индекс МосБиржи в понедельник скорректировался вниз, но важно оценить динамику за день в целом. На прошлой неделе было ощущение, что индекс может "провалиться" ниже 2700 пунктов, однако сейчас, после внезапно разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке, глубокая коррекция выглядит уже маловероятной.

"Возможно, некоторые участники рынка еще смотрят на ситуацию с некоторым скепсисом и ждут ее быстрого урегулирования, как в предыдущие разы. Но если эти ожидания не оправдаются, а они могут не оправдаться, то мы увидим переоценку рынка вверх. Также важно отметить, что в среду стартует ПМЭФ - мероприятие, во время которого рынок обычно проявляет оптимизм. И это еще один фактор, который сигнализирует о том, что времени на продолжение коррекционных настроений больше не осталось и пора расти", - считает эксперт.

Индекс МосБиржи последние несколько дней пытался пробить диапазон сопротивления 2760-2770 пунктов, но пока "быкам" не хватило сил и рынок откатился блок поддержки 2730-2740 пунктов. Прогноз по индексу МосБиржи на 17 июня: вероятный пробой области 2760-2770 пунктов и выход выше, полагает Рокотянская.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитическая эскалация еще не привела к смене среднесрочного тренда по нефти, а рынок акций РФ начал корректироваться от уровней ближайших сопротивлений в ожидании новых фундаментальных драйверов движения.

Финдиректор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что банк планирует сохранить дивидендную политику в 2025 году и платить акционерам не менее 50% от чистой прибыли, при этом перехода на промежуточные дивиденды не ожидается. По словам Скворцова, на фоне замедления экономического роста текущий год будет непростым для крупнейших российских банков и сектора в целом, а банковские прибыли вряд ли превысят уровень 2024 года, отметила аналитик.

Давление на акции "Совкомфлота" оказали опасения расширения западных санкций против флота России, которые в ближайшие дни будут обсуждать министры энергетики ЕС. Золотодобытчики корректируются вниз вместе с ценами на золото (-0,9%, до $3423 за унцию), которые несмотря на эскалацию геополитической напряженности так и не достигли отметки $3500 за унцию, констатирует Кожухова.

Нефть начала корректироваться вниз на фоне отсутствия признаков перебоев с поставками в связи с эскалацией конфликта Ирана и Израиля. Участники фиксируют прибыль в ожидании поступления фундаментальных новостей в условиях сохранения рисков перебоев навигации в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти и нефтепродуктов, обратила внимание аналитик.

Западные фондовые площадки в понедельник находятся в стадии восходящей коррекции от локальных минимумов, но ситуация на Ближнем Востоке поставила под вопрос развитие как минимум краткосрочного восходящего тренда. Инвесторы в акции в дальнейшем будут реагировать на динамику цен на нефть и инфляционные ожидания. Индексы МосБиржи и РТС приостановили повышение у сопротивлений 2770 пунктов и 1110 пунктов соответственно, у рынка пока нет масштабных драйверов движения, а инвесторы ждут сигналов как со стороны геополитики, так и нефтяного рынка. Для индексов МосБиржи и РТС поддержками выступают уровни 2700 и 1065 пунктов соответственно, полагает представитель "Велес Капитала".

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, в понедельник мировые фондовые индексы показывают умеренную "бычью" динамику на фоне заявлений, что Иран может отказаться от ядерного оружия при условии, что Израиль остановит бомбардировку. Сохраняется некоторая надежда, что конфликт может быть приостановлен. Фундаментальных причин для роста нефти нет, сейчас в рынке присутствует только геополитическая премия, полагает эксперт.

Из-за охлаждения нефтяного рынка после бурного роста цен на фоне геополитики, российский рынок акций приостановил подъем. Недавний разговор Трампа и Путина уже не дает стимулов к росту, как это было в феврале. Инвесторы понимают, что для долгосрочного роста нефтяников нужны фундаментальные причины для роста нефти, а не краткосрочный всплеск на геополитике. Сейчас более вероятна консолидация рынка и ожидание новых встреч России и Украины в конце июня или заседания ЦБ РФ в июле. Эти события будут иметь большее влияние на рынок акций, нежели рост геополитической премии в нефти, считает Степанов.

Индекс МосБиржи протестировал линию локального восходящего тренда, которая проходит в районе 2758 пунктов. Если эта неделя будет закрыта выше нее, то возможен рост до 3000 пунктов. При закрытии ниже возможно снижение до 2500 пунктов, полагает представитель "Финама".

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что основные риски для мирового рынка нефти кроются в том, что будет нарушена транспортировка нефти и СПГ через Ормузский пролив, а это примерно 20% общего трафика. Если такое произойдет, то нефть вполне может уйти в район $100, однако вероятность реализации такого сценария на данный момент не выглядит высокой, считает эксперт.

Увлекаться покупками на рынке акций не стоит, поскольку дальнейшее развитие противостояния Израиля и Ирана непредсказуемо. Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с РФ, который уже ратифицирован Россией. Однако в договоре нет пункта о взаимной помощи в отражении агрессии, отметил представитель "Алор брокер".

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,5-1,2%) и США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 1-1,5% во главе с Nasdaq).

В Японии стартовало двухдневное заседание ЦБ; большинство аналитиков прогнозируют, что он воздержится от изменения процентной ставки в ожидании прояснения ситуации с вводимыми США импортными пошлинами.

Промпроизводство в Китае в мае увеличилось на 5,8% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост замедлился по сравнению с 6,1% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 5,9%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 6,4% в годовом выражении (в апреле - на 5,1%). При этом эксперты ожидали ослабления роста до 5%.

Инвестиции в основные активы в январе-мае увеличились на 3,7%. Предполагался подъем на 3,9%.

Цены на нефть к вечеру в понедельник корректируются вниз на снижении опасений по поводу поставок с Ближнего Востока, ранее котировки подскочили вверх на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,26 за баррель (-2,6% и +7% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $71,08 за баррель (-2,6% и +7,6% в пятницу).

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран обмениваются ударами с прошлой пятницы (в ходе торгов в пятницу цены на нефть обеих марок поднимались более чем на 13%). Тем временем критически объекты экспортной инфраструктуры Ирана пока не пострадали, а Тегеран не стал объявлять о закрытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% глобальных поставок нефти.

Пока существенного сокращения судоходства через Ормузский пролив не наблюдается. По данным Joint Maritime Information Center (JMIC), 15 июня через пролив прошло 111 судов по сравнению со 116 судами 12 июня.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник снизились акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,9%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,8%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-2,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,6%).

Выросли бумаги ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+6,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+5,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,4%), ЦИАН (MOEX: CIAN) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,68 млрд рублей (из них 6,96 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 6,51 млрд рублей на бумаги ВТБ и 6,13 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).