Западные компании пересматривают отношение к вложениям в ВИЭ

17 июня. FINMARKET.RU - Крупнейшие нефтегазовыеза рубежом пересматривают отношение к вложениям в возобновляемую энергетику и переключаются на развитие традиционного добывающего бизнеса, что может говорить о начале нового цикла инвестирования в нефтяную сферу. Такой вывод в июньском обзоре рынка нефти сделали аналитики консалтинговой компании Kept, пишут "Ведомости"

В обзоре отмечается, что мировой спрос на нефть продолжает расти и крупнейшие игроки этой индустрии стремятся адаптировать свои инвестпрограммы к текущим реалиям. В ответ на опасения инвесторов крупные игроки отказались от некоторых планов по развитию в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В частности, британская BP еще в феврале 2025 г. опубликовала новую стратегию, которая предусматривает сокращение инвестиций ви увеличение добычи нефти и газа.

Британско-нидерландская Shell признала, что инвестиции в низкоуглеродную энергетику ($15 млрд) и низкоуглеродные решения ($5 млрд) в 2024 г. оказались нерентабельными.

Норвежская Equinor сообщила о том, что снижает план по вводу новых мощностей ВИЭ к 2030 г. до 10–12 ГВт (в 2021 г. планировали к 2030 г. ввести 12–16 ГВт).

Американская ExxonMobil намерена увеличить общие инвестиции с $27,5 млрд в 2024 г. до $28–33 млрд в год в 2026–2030 гг., при этом нарастив добычу нефти и газа с 4,3 млн до 5,4 млн барр. н. э./сутки. Американская Chevron сократит инвестиции в низкоуглеродные проекты на четверть в 2025 г. до $1,5 млрд.

Аналитики Kept объясняют разворот политики нефтегазовых мейджоров необходимостью повышения эффективности капвложений для "предотвращения разрушения акционерной стоимости". "Перераспределение капзатрат в пользу добычи углеводородов может означать начало нового цикла инвестирования", – заключают они.