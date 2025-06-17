Приобретать жилье за наличные запретят

17 июня. FINMARKET.RU - Введение запрета на проведение сделок с недвижимостью за наличные поддержали в Генпрокуратуре. Это следует из ответа первого заместителя ведомства Анатолия Разинкина зампреду комитета по строительству и ЖКХ от фракции "Единая Россия" Светлане Разворотневой, которая ранее выступила с законодательной инициативой по введению такого ограничения.

В документе, который есть у "Известий" , сообщается, что в связи распространенностью фактов дистанционного мошенничества при сделках с недвижимостью, предложение депутатов о принятии специального закона, устанавливающего правила оказания посреднических услуг, поддерживается.

"К подлежащим нормированию вопросам возможно отнести порядок организации работы риелторов, обязательные требования к ним: наличие высшего образования, отсутствие судимости за экономические преступления и др. Поскольку ГК РФ и закон о защите прав потребителей устанавливают лишь рамочный характер возмещения ущерба пострадавшей стороне, немаловажным является определение пределов ответственности, в том числе материальной, за некачественно оказанные посреднические услуги, в результате которых участник сделки лишился жилья", - говорится в ответе Разинкина.

В связи с этим в Генпрокуратуре считают важным изучение возможности формирования специального компенсационного фонда, с помощью которого пострадавший от действий риелторов вправе требовать возмещения ущерба. Кроме того, в документе поддерживаются изменения в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" по увеличению сроков - до 20 дней (сегодня до 10 дней через Росреестр, до 12 дней через МФЦ) или приостановке постановки недвижимости на кадастровый учет при выявлении признаков сомнительной сделки.

Кроме того, для проверки согласия на продажу квартир лиц пожилого возраста (старше 65 лет) в Генпрокуратуре считают актуальным ввести обязательное нотариальное заверение сделок.