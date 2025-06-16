"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance класса H с "покупать" до "держать", подтвердив целевую цену на уровне HKD17,50 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 5%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"С момента выхода нашего обзора от начала февраля акции China Life класса H выросли в цене более чем на 23%, чему способствовал общий рост рынков материкового Китая и Гонконга на ожиданиях новых монетарных и фискальных стимулов со стороны властей Поднебесной, а также благодаря прогрессу китайских технологических компаний в сфере ИИ, и достигли справедливой оценки, построенной путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM. Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы бизнеса компании, однако считаем, что потенциал роста стоимости ее бумаг в данный момент исчерпан", - пишет аналитик Игорь Додонов.

China Life - одна из крупнейших страховых компаний в КНР. Она является лидером в сегменте страхования жизни в стране, а также занимается медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев.

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