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18 июня 2025 года 08:15
ПСБ и ЦБСТ создают инвестфонд для проектов двойного назначения
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Владимир Смирнов/ТАСС
18 июня. FINMARKET.RU - Банк ПСБ и "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ) на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подпишут меморандум о создании инвестиционного фонда для проектов двойного назначения, уже доказавших свою эффективность. Об этом "Ведомостям" рассказали два собеседника, знакомых с работой над этим документом. ПСБ выступит якорным инвестором фонда целевым объемом 12 млрд руб., также будут привлечены средства группы частных российских инвесторов. При этом доходность фонда оценивается организаторами в более чем 30% годовых. Средний чек сделки в рамках распределения инвестиций составит 350 млн руб. "Центр беспилотных систем и технологий" (АНО "ЦБСТ") учрежден ПСБ и некоммерческим фондом "Наша правда" в феврале 2024 г. Его официальная задача - ускоренный запуск и масштабирование проектов, значимых для фронта и тыла СВО. Отбор фондом компаний, предлагающих уже состоявшиеся решения, будет производиться в следующих секторах: сенсоры и датчики, двигатели, автономные системы, робототехника, искусственный интеллект, новые материалы, связь. Будет учитываться и маржинальность бизнеса, даже если компания нишевая. Он готов взаимодействовать с корпорациями, работающими над импортозамещением в сфере безопасности, и делает ставку на инвестиции в проекты DeepTech-компаний.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ПСБ, ЦБСТ, инвестфонд, создание
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