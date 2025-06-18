ПСБ и ЦБСТ создают инвестфонд для проектов двойного назначения

18 июня. FINMARKET.RU - Банки "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ) на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подпишут меморандум о создании инвестиционного фонда для проектов двойного назначения, уже доказавших свою эффективность. Об этом "Ведомостям" рассказали два собеседника, знакомых с работой над этим документом.

ПСБ выступит якорным инвестором фонда целевым объемом 12 млрд руб., также будут привлечены средства группы частных российских инвесторов. При этом доходность фонда оценивается организаторами в более чем 30% годовых. Средний чек сделки в рамках распределения инвестиций составит 350 млн руб.

"Центр беспилотных систем и технологий" (АНО "ЦБСТ") учрежден ПСБ и некоммерческим фондом "Наша правда" в феврале 2024 г. Его официальная задача - ускоренный запуск и масштабирование проектов, значимых для фронта и тыла СВО.

Отбор фондом компаний, предлагающих уже состоявшиеся решения, будет производиться в следующих секторах: сенсоры и датчики, двигатели, автономные системы, робототехника, искусственный интеллект, новые материалы, связь. Будет учитываться и маржинальность бизнеса, даже если компания нишевая. Он готов взаимодействовать с корпорациями, работающими над импортозамещением в сфере безопасности, и делает ставку на инвестиции в проекты DeepTech-компаний.