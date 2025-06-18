В России запустят специальные инвестсчета для детей

18 июня. FINMARKET.RU - В России запустят специальные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для детей: родители смогут открыть их до совершеннолетия ребенка и получить за это налоговый вычет. Управление средствами на таких счетах планируется доверить профессиональным инвесткомпаниям, рассказал "Известиям" замминистра финансов Иван Чебесков. Изменения прорабатывают в рамках концепции семейных инвестиций, которые президент поручил запустить в конце прошлого года.

В основу линейки, помимо ИИС, также должны лечь программа долгосрочных сбережений (ПДС) и накопительное страхование жизни (НСЖ).

Предполагается, что механизм должен работать так: родители будут заключать договор в интересах ребенка, определять инвестиционную стратегию и класть на счет свои средства, пояснил глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. А управляющая компания будет взимать свою комиссию и инвестировать, приумножая эти деньги. В итоге к моменту окончания минимального срока действия ИИС-3 на счете может скопиться существенная сумма.

УК будут планировать использование средств на детских ИИС на долгосрочную перспективу, отметил заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.

"Вероятно, 60% средств с детских ИИС будут вкладываться в облигации федерального займа, около 20% - в бонды устойчивых российских компаний, а в акции - только оставшиеся 20%", - предположил директор аналитического департамента "Цифра брокер" Ованес Оганисян.

У некоторых брокеров уже сейчас можно открыть ИИС с доверительным управлением для ребенка, но только если он старше 14 лет. Концепция семейных инвестиций предполагает, что инструмент станет доступным с самого рождения.

Однако в случае с такими счетами есть заметная проблема. Ключевая особенность ИИС - это налоговые вычеты за инвестиции, которые просто недоступны для детей, так как они не работают, уточнил Дмитрий Леснов из "Финам". Важно законодательно закрепить право родителей на получение налогового вычета за вложения на ИИС детей, отметил глава НАУФОР.

Кроме того, детям могут позволить досрочно снимать с ИИС-3 деньги в широком ряде случаев - например, на оплату образования, предположил Леснов.