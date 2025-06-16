Рубль днем растерял утренний рост и опускается в паре с юанем на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 16 июня. Китайский юань отыграл утренние потери и перешел к повышению на Московской бирже днем в понедельник. Рубль, напротив, растерял весь рост первой половины дня и опускается на фоне корректирующейся вниз нефти. Ее котировки умеренно снижаются после сильного роста на прошлой неделе, обусловленного обострением ситуации на Ближнем Востоке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9005 руб., что на 6,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 4 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,74 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, вырос на 26 копеек, до 91,01 руб./EUR1.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили в минувшую субботу обострение ситуации на Ближнем Востоке, о чем сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, "в центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке".

Президент США Трамп сообщил, что обсудил с Путиным противостояние Ирана и Израиля. По словам президента США, он и Путин согласились в том, что противостояние Израиля и Ирана должно завершиться как можно скорее. При этом Трамп напомнил собеседнику о необходимости найти решение конфликта на Украине.

Американский лидер уточнил, что на обсуждение Украины было потрачено гораздо меньше времени, подчеркнув, что это является темой "для следующей недели".

По словам Ушакова, президент РФ Владимир Путин сообщил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной после 22 июня, тот принял информацию к сведению. "С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня", - сказал Ушаков журналистам в субботу, говоря о телефонной беседе Путина и Трампа.

Национальная валюта может укрепиться до уровня 10,8 руб. за юань на текущей неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Появление новых геополитических факторов может внести заметные коррективы в конъюнктуру внутреннего валютного рынка на предстоящей неделе, отмечает аналитик.

"Если конфликт между Ираном и Израилем продолжит развиваться, с высокой вероятностью котировки нефти продолжат расти. С учетом заметного улучшения трансграничных расчетов в последние месяцы, а также сохранения высокого интереса к рублевым активам в условиях очень поступательного снижения ключевой ставки ЦБ РФ игра на укрепление рубля может усилиться, - пишет Попов в комментарии. - На текущей неделе рассчитываем на закрепление курсовых котировок ниже 11 рублей за юань и возможный уход в район 10,8 рубля. Краткосрочный торговый диапазон оцениваем на уровне 10,5-11 руб. за юань и 75-80 руб./$1".

Курс валютной пары юань/рубль может продолжить торги вблизи диапазона 10,8-11 руб. за юань на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке способствовала увеличению цен на нефть из-за резко выросших опасений относительно предложения актива, констатируют эксперты в обзоре. На предстоящей неделе на стоимость сырья еще будут влиять итоги заседания ФРС США и ежемесячные отчеты по рынку нефти от МЭА и ОПЕК, отмечают в банке.

"Вероятно, в случае дальнейшей эскалации котировки рискуют уйти в сторону отметки в $80 за баррель", - говорится в материале аналитиков.

Цены на нефть перешли к снижению днем в понедельник после умеренного роста ранее в ходе торгов.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 1,2%, до $73,34 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене на 1,4%, до $71,94 за баррель.

По итогам сессии пятницы стоимость обоих контрактов подскочила более чем на 7%. В ночь на пятницу Израиль нанес удары по ряду ядерных объектов Ирана, на что Тегеран отреагировал ответными ударами. Взаимные обстрелы продолжаются уже четвертый день, несмотря на призывы к деэскалации.

Участники рынка опасаются, что Иран может закрыть движение через Ормузский пролив, являющийся ключевым для глобальных поставок нефти.