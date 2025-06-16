Золото снова в фокусе инвесторов - ПСБ

Золото снова в фокусе инвесторов, отмечается в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Золото на прошлой неделе выросло на 3,7%, поднявшись выше $3400 за тройскую унцию, - напоминают эксперты. - Краткосрочно котировки драгметалла получают поддержку со стороны увеличения напряженности на Ближнем Востоке. В среднесрочной перспективе драгметалл сохраняет привлекательность из-за растущих экономических и геополитических рисков, реализация которых может вывести его к новым историческим максимумам в районе $4000/унц.".

В свою очередь, котировки серебра в последние две недели уверенно росли и вышли на максимумы более чем за 10 лет. Эксперты ПСБ считают, что в краткосрочной перспективе цены на металл могут подняться в диапазон $37-38/унц., после чего возможно усиление коррекционных настроений. При этом геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может оказаться краткосрочным фактором давления на котировки серебра. В среднесрочной перспективе, если произойдет нормализация торговых отношений США с основными странами-партнерами, серебро может достичь отметки $40/унц., полагают в банке.

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