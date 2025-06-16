"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Мосбиржу в топ-10 российских акций, исключили Ростелеком

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "Московской биржи" и удалив "Ростелеком", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Полюс", "НоваБев", "Московская биржа", ЮГК, "Транснефть", "Сургутнефтегаз" ап, Сбербанк, "Т-Технологии", "Яндекс".

"Добавляем акции "Мосбиржи" в подборку в ожидании дивидендов за 2024 год. Дивидендная доходность акций - 14%, что существенно выше средних по рынку 8%, - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев. - Это поддержит интерес инвесторов по мере приближения даты "отсечки" - 10 июля. Бизнес биржи выигрывает от роста волатильности на рынках. С начала года объемы торгов на площадке выросли на 9% г/г. Торгуясь с мультипликатором P/Е 6,5х, акции имеют привлекательный инвестиционный профиль".

При этом эксперты ВТБ Мои Инвестиции исключили из подборки обыкновенные акции "Ростелекома". "Тактически исключаем акции из подборки ввиду более очевидных краткосрочных триггеров для ценных бумаг "Мосбиржи". Однако мы сохраняем позитивный взгляд на фундаментально привлекательные акции "Ростелекома" в перспективе до конца года", - пояснил Станислав Клещев.

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