S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 5920-6040п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5920-6040 пунктов в понедельник при повышенной волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Жанайдара Зулпайдара.

В центре внимания участников предстоящих торгов будет нарастающее напряжение вокруг торговой политики США. Кроме этого, вооруженный конфликт между Израилем и Ираном оказывает сильное влияние на рынок в целом и на динамику нефтяных цен в частности, отмечает эксперт.

"Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, - констатирует аналитик. - Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как нейтральный при повышенном уровне волатильности. Ориентируемся на движение S&P 500 в диапазоне 5920-6040 пунктов. Техническая картина для S&P 500 ухудшилась после отскока от наклонной линии сопротивления. Восходящий импульса ослаб, индикатор RSI отчетливо демонстрирует "медвежью" дивергенцию, что может усилить начавшуюся 13 июня локальную коррекцию акций. В этой связи призываем инвесторов проявлять осторожность при совершении покупок. На текущей неделе 20-дневная скользящая средняя будет служить важной поддержкой для индекса широкого рынка. Ее пробой может открыть дорогу к уровню 5850 пунктов".

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