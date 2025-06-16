.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 78-81 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,43%
Рост потребительских цен в мае чуть ускорился до 0,43% после повышения на 0,4% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 9,88% с 10,23% месяцем ранее. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,28%
 
Инфляция в РФ в 2025 году может оказаться ниже 7%
Минэкономразвития РФ пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но при сохранении текущей динамики возможна его корректировка до ниже 7%, при этом правительство ожидает дальнейшего смягчения ДКП "при наличии соответствующих...
 
Экономика РФ должна сделать шаг вверх, а не вперед - Орешкин
Нынешняя модель экономического роста России себя исчерпала, заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт". Как отметил Орешкин, наблюдаемый в последние годы активный экономический рост РФ произошел...
 
ФНС усилила контроль за фиктивной миграцией бизнеса в регионы
Налоговые органы усилили контроль за фиктивной миграцией бизнеса в российские регионы, где действует льготная налоговая ставка для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом "Ведомостям" рассказали четыре юриста, клиенты...
 
16 июня 2025 года 14:25

Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 78-81 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 78-81 руб./$1, по паре рубль/евро - 90-93 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, рубль остается на относительно стабильных позициях. На его стороне - жесткая ДКП российского регулятора, а также общая привлекательность национальной валюты в качестве сберегательного инструмента.

"Тем временем нефтяные цены, традиционно способные оказать поддержку курсу рубля, отреагировали ростом на обострение ситуации на Ближнем Востоке, - отмечает Тимошенко. - Геополитика по-прежнему один из центральных факторов, определяющих траекторию движения валют. При этом в фокусе рынков - свежий отчет управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в котором был понижен прогноз мирового спроса на "черное золото", а также экономическая статистика по инфляции в США, которая является одним из основных ориентиров в политике ФРС и может скорректировать курс доллара. Между тем переговоры США и Китая способны добавить оптимизма общим настроениям на рынках".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 июня 2025 года 19:05
Золото может подорожать до $3500/унц. при затягивании ирано-израильского конфликта - Freedom Finance Global
Золото может подорожать до $3500 за тройскую унцию при затягивании ирано-израильского конфликта до конца 1П25, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Эксперт напоминает, что в начале мая котировки на фоне торгового конфликта США и Китая впервые...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 18:29
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance класса H с "покупать" до "держать", подтвердив целевую цену на уровне HKD17,50 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 5%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "С момента выхода нашего обзора от начала февраля акции China...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 17:55
Курс рубля, скорее всего, завершит текущий год у отметки 100 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Ослабление рубля начнется в 3 квартале текущего года, и к его концу курс валютной пары может составить 100 руб./$1, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Усиление рубля к доллару, случившееся в этом году, превзошло все ожидания аналитика как по масштабам, так и...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 17:12
Вероятный диапазон для пары рубль/юань на текущей неделе - 10,7-11,1 руб./юань - УК "Первая"
Вероятный диапазон для пары рубль/юань на текущей неделе - 10,7-11,1 руб./юань, для пары рубль/доллар - 77-80 руб./$1, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "Вероятно, в условиях улучшения геополитических условий и более позитивного отношения к рублевым активам...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 16:40
Золото снова в фокусе инвесторов - ПСБ
Золото снова в фокусе инвесторов, отмечается в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Золото на прошлой неделе выросло на 3,7%, поднявшись выше $3400 за тройскую унцию, - напоминают эксперты. - Краткосрочно котировки драгметалла получают поддержку со стороны увеличения напряженности на Ближнем...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 16:08
"Финам" сохраняет рейтинг акций iShares Semiconductor ETF на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций iShares Semiconductor ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $257,5 за бумагу, что отражает потенциал роста на 16,5% от текущих значений, говорится в материале аналитика инвесткомпании Александра Ковалева. "Акции полупроводникового сектора быстро восстановились до...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 15:38
Рубль днем растерял утренний рост и опускается в паре с юанем на фоне развернувшейся вниз нефти
Москва. 16 июня. Китайский юань отыграл утренние потери и перешел к повышению на Московской бирже днем в понедельник. Рубль, напротив, растерял весь рост первой половины дня и опускается на фоне корректирующейся вниз нефти. Ее котировки умеренно снижаются после сильного роста на прошлой неделе, обусловленного обострением ситуации на Ближнем Востоке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9005 руб., что на 6,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 июня 2025 года 15:32
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Мосбиржу в топ-10 российских акций, исключили Ростелеком
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "Московской биржи" и удалив "Ростелеком", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Полюс", "НоваБев", "Московская биржа", ЮГК, "Транснефть", "Сургутнефтегаз" ап, Сбербанк,...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 14:58
S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 5920-6040п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5920-6040 пунктов в понедельник при повышенной волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Жанайдара Зулпайдара. В центре внимания участников предстоящих торгов будет нарастающее напряжение вокруг торговой политики...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 13:56
Цена на золото может снизиться к $3380/унц. в ближайшее время- "Финам"
Котировки золота могут снизиться к отметке $3380 за тройскую унцию в ближайшее время, при этом общая ситуация продолжает развиваться в пользу "быков", считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. Goldman Sachs продолжает ожидать роста цены до $3700 за тройскую унцию до конца текущего года, Bank of...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 13:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ГК ПИК с целью 633 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 633 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,36%, стоп-приказ: 488 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Продажи эмитента в 2024 году выросли...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 12:59
Акции Сбербанка, HeadHunter и ОГК-2 будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции Сбербанка, МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) и "ОГК-2" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс. "Акции Сбербанка после очередной просадки готовы снова тестировать уровень сопротивления в районе 320 руб. Мы не рассчитываем на его...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 12:25
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Аэрофлота
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота", говорится в комментарии аналитика Георгия Горбунова. "Из операционных результатов эмитента за май 2025 года следует, что восстановление объемов перевозок замедлилось. В нашей модели мы ожидаем операционные...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 11:51
Рубль может торговаться вблизи 10,8-11 руб./юань на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль может продолжить торги вблизи диапазона 10,8-11 руб. за юань на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эскалация конфликта на Ближнем Востоке способствовала увеличению цен на нефть из-за резко выросших опасений относительно предложения актива,...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 11:14
Рынок ОФЗ перейдет к консолидации в ближайшее время - ПСБ
Рынок рублевых гособлигаций перейдет к консолидации в ближайшее время, новая волна роста индекса RGBI вероятна ближе к июльскому заседанию Банка России, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Опубликованная статистика подтверждает тренд на...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.