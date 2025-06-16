Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 78-81 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 78-81 руб./$1, по паре рубль/евро - 90-93 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, рубль остается на относительно стабильных позициях. На его стороне - жесткая ДКП российского регулятора, а также общая привлекательность национальной валюты в качестве сберегательного инструмента.

"Тем временем нефтяные цены, традиционно способные оказать поддержку курсу рубля, отреагировали ростом на обострение ситуации на Ближнем Востоке, - отмечает Тимошенко. - Геополитика по-прежнему один из центральных факторов, определяющих траекторию движения валют. При этом в фокусе рынков - свежий отчет управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в котором был понижен прогноз мирового спроса на "черное золото", а также экономическая статистика по инфляции в США, которая является одним из основных ориентиров в политике ФРС и может скорректировать курс доллара. Между тем переговоры США и Китая способны добавить оптимизма общим настроениям на рынках".

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