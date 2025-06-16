"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ГК ПИК с целью 633 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 633 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,36%, стоп-приказ: 488 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Продажи эмитента в 2024 году выросли на 8%, несмотря на ипотеку +20%, за счет роста реальных доходов (>10%), констатируют аналитики.

Чистый долг (без проектного финансирования) отрицательный и составляет минус 40 млрд руб., финансовая устойчивость довольно высокая.

"Сектор недвижимости испытывает проблемы, однако "ГК ПИК" чувствует себя устойчивее некоторых других компаний. Возможное снижение ставки ЦБ РФ в 2025 году может оказаться положительным фактором", - говорится в материале инвесткомпании.

"С технической точки зрения цена пробила уровень сопротивления и вернулась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 488 руб. риск на портфель составит 1,03%", - указывают в "Финаме".

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