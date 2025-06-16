Акции Сбербанка, HeadHunter и ОГК-2 будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Сбербанка, МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) и "ОГК-2" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс.

"Акции Сбербанка после очередной просадки готовы снова тестировать уровень сопротивления в районе 320 руб. Мы не рассчитываем на его преодоление, а лишь ожидаем, что котировки достигнут данной отметки к концу недели", - пишет эксперт.

Препятствий для такого роста, по его мнению, нет - осцилляторы находятся в рамках приемлемых значений, а трендовые индикаторы в рамках боковика неактуальны.

"При этом не стоит забывать, что Сбербанк как индикатор "здоровья" российского рынка менее подвержен геополитическим потрясениям в отличие от остальных бумаг, - отмечает аналитик в обзоре. - Ожидаем, что в базовом сценарии котировки перейдут к росту до ближайшего локального уровня сопротивления, и к концу недели акции будут торговаться в диапазоне 318-320 руб. (2,5-3%)".

Котировки "Хэдхантера" с начала апреля 2025 года находятся около сильного уровня поддержки, который смог остановить серьезнейший нисходящий тренд (этот тренд срезал 40% от стоимости акций с максимума мая 2024 года), констатирует Буянов.

"Теперь бумаги двигаются в боковике, и сейчас сложился один из лучших моментов для покупки бумаг на сверхкороткий срок. В качестве подтверждения сигнала на покупку выступает ряд высоковолатильных осцилляторов, находящихся в области перепроданности, - указывает он. - Полагаем, что к концу недели акции эмитента при отсутствии серьезных внешних потрясений вырастут в цене до 3100-3130 руб. (3-4%), оттолкнувшись от поддержки".

Акции "ОГК-2" преодолели сопротивление, образованное максимумом февраля 2025 года, констатирует Буянов.

"Сейчас котировки проходят через вполне ожидаемый откат и уже подобрались к отметке в районе 0,413 руб. Учитывая его слабые темпы, в базовом сценарии мы рассчитываем, что бумаги в скором времени снова перейдут к росту стоимости, - указывает аналитик. - К концу текущей недели акции "ОГК-2", вероятнее всего, будут торговаться в ценовом диапазоне 0,425-0,428 руб. (2,7-3,5%)".

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