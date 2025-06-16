Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Аэрофлота

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота", говорится в комментарии аналитика Георгия Горбунова.

"Из операционных результатов эмитента за май 2025 года следует, что восстановление объемов перевозок замедлилось. В нашей модели мы ожидаем операционные результаты Аэрофлота за 2025 год на уровне 2024 года - в соответствии с ориентиром компании. Снижение темпов роста поддерживает наш рейтинг "держать", - указывает эксперт.

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