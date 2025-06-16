Рубль может торговаться вблизи 10,8-11 руб./юань на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может продолжить торги вблизи диапазона 10,8-11 руб. за юань на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке способствовала увеличению цен на нефть из-за резко выросших опасений относительно предложения актива, констатируют эксперты в обзоре. На предстоящей неделе на стоимость сырья еще будут влиять итоги заседания ФРС США и ежемесячные отчеты по рынку нефти от МЭА и ОПЕК, отмечают в банке.

"Вероятно, в случае дальнейшей эскалации котировки рискуют уйти в сторону отметки в $80 за баррель", - говорится в материале аналитиков.

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