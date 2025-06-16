Рынок ОФЗ перейдет к консолидации в ближайшее время - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций перейдет к консолидации в ближайшее время, новая волна роста индекса RGBI вероятна ближе к июльскому заседанию Банка России, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Опубликованная статистика подтверждает тренд на ослабление инфляции - по итогам мая годовая инфляция снизилась до 9,88%, на 9 июня опустилась к 9,7%, отмечает эксперт.

Также он обращает внимание на результаты аукционов Минфина на прошедшей неделе - высокий спрос (223 млрд руб.) наблюдался только на 10-летний выпуск, тогда как на 15-летний составил скромные 19 млрд руб. Такая избирательность может свидетельствовать об ограниченном числе участников аукционов, указывает Грицкевич.

"Таким образом, в краткосрочной перспективе стоит ожидать переход рынка ОФЗ к консолидации, а новую волну роста индекса RGBI ближе к июльскому заседанию ЦБ РФ (25 июля). На горизонте двенадцати месяцев по-прежнему позитивно смотрим на рынок облигаций с фиксированным купоном", - заключает Грицкевич в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.