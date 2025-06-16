.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть продолжают рост
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,43%
Рост потребительских цен в мае чуть ускорился до 0,43% после повышения на 0,4% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 9,88% с 10,23% месяцем ранее. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,28%
 
Инфляция в РФ в 2025 году может оказаться ниже 7%
Минэкономразвития РФ пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но при сохранении текущей динамики возможна его корректировка до ниже 7%, при этом правительство ожидает дальнейшего смягчения ДКП "при наличии соответствующих...
 
Экономика РФ должна сделать шаг вверх, а не вперед - Орешкин
Нынешняя модель экономического роста России себя исчерпала, заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт". Как отметил Орешкин, наблюдаемый в последние годы активный экономический рост РФ произошел...
 
ФНС усилила контроль за фиктивной миграцией бизнеса в регионы
Налоговые органы усилили контроль за фиктивной миграцией бизнеса в российские регионы, где действует льготная налоговая ставка для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом "Ведомостям" рассказали четыре юриста, клиенты...
 
16 июня 2025 года 09:10

Цены на нефть продолжают рост

Уолл-стрит резко снизилась в пятницу из-за возросших геополитических рисков. Фондовые индексы стран АТР растут в понедельник. Цены на нефть продолжают расти в понедельник утром на опасениях по поводу поставок, Brent торгуется у $74,9 за баррель

Американские фондовые индексы упали в пятницу из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В ночь на пятницу, 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что "операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран даст "законный и сильный ответ" на "безрассудный поступок" Израиля.

"В долгосрочной перспективе ситуация может сказаться на ценах на нефть, что повредит статистике по инфляции, если конфликт быстро не закончится", - отметил инвестиционный директор Navellier & Associates Луи Навелье.

На фоне скачка цен на нефть акции крупнейших американских энергетических компаний Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали на 2,2% и 0,7% соответственно.

Также стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, в июне подскочил до 60,5 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 53,5 пункта.

В пятницу выросла капитализация оборонных компаний, включая RTX Corp. (SPB: RTX) (+3,3%) и Lockheed Martin (SPB: LMT) (+3,7%).

В то же время рыночная стоимость авиакомпаний упала, в том числе Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 3,8%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 4,4%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,6%, American Airlines Group (SPB: AAL) - на 4,9%.

Цена бумаг Adobe Inc. (SPB: ADBE) снизилась на 5,3%, хотя крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений во втором квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 7,5%, при этом выручка достигла рекорда.

Котировки акций Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) опустились на 1,5%. Компания объявила об инвестиции $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI. Это вторая по величине сделка в истории Meta после покупки WhatsApp в 2014 году за $19 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 1,79% и составил 42197,79 пункта. В минусе завершили торги акции всех компаний, входящих в расчет индикатора, кроме Chevron и Johnson & Johnson (SPB: JNJ). Лидерами падения стали акции Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) и Visa Inc. (SPB: V), подешевевшие на 5% и 5,7% соответственно.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,13% - до 5976,97 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,3% и составил 19406,83 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличилось на 1,2%.

На этой неделе состоится очередное заседание Банка Японии, и большинство аналитиков прогнозируют, что он воздержится от изменения процентной ставки в ожидании прояснения ситуации с вводимыми США импортными пошлинами.

Цена акций Nippon Steel выросла на 1,8% на новости о том, что сталепроизводитель достиг соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа и намерен завершить сделку по покупке U.S. Steel за $14,1 млрд в кратчайшие сроки.

Котировки бумаг технологических повышаются, в том числе Advantest - на 10%, Disco - на 3,1%, Tokyo Electron - на 0,8%, Screen Holdings - на 1,7%, SoftBank Group - на 1,6%, Sumco - на 0,5%, Lasertec - на 0,7%.

Кроме того, дорожают акции таких крупных компаний, как Honda Motor - на 3%, Resona - на 2,3%, Fast Retailing - на 1,1%, Fanuc - на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:32 МСК выросли на 0,2%.

Промышленное производство в Китае в мае увеличилось на 5,8% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост замедлился по сравнению с 6,1% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 5,9%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 6,4% в годовом выражении (в апреле - на 5,1%). При этом эксперты ожидали ослабления роста до 5%.

Инвестиции в основные активы в январе-мае увеличились на 3,7%. Предполагался подъем на 3,9%.

Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 5,7%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,9%, девелопера Henderson Land Development - на 3,5%.

Также выросла стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 0,4% и 0,3% соответственно, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 1%,

При этом снижаются котировки акций интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 0,7% и 0,5% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК прибавил 1,3%.

Бумаги чипмейкера SK Hynix подорожали на 4,8%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,5%.

Между тем цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустилась на 1,7%, авиаперевозчика Korea Air Lines - на 0,8%, сталелитейной Posco - на 2,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,04%.

Котировки акций нефтегазовой Santos взлетели на 10,8% после того, как компания сообщила о том, что консорциум во главе с Abu Dhabi National Oil Co. сделал предложение о ее покупке за $18,7 млрд.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,1% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти утром в понедельник, участники рынка опасаются перебоев в поставках на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 мск поднимается на $0,68 (0,92%), до $74,91 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на $4,87 (7,02%), до $74,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на $0,85 (1,16%), до $73,83 за баррель. По итогам сессии пятницы стоимость этих контрактов подскочила на $4,94 (7,62%), до $72,98 за баррель.

В ходе торгов в пятницу цены на нефть обеих марок поднимались более чем на 13% на новостях о том, что Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Иран принял ответные меры. Обмен ударам продолжался в выходные дни. По сообщению иранских СМИ, атакам подверглись два энергетических объекта в Тегеране, оборонное предприятие в Исфахане, электронное производство в Ширазе, а также нефтеперерабатывающий комплекс Шахр-Рей к югу от иранской столицы.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, отмечает Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и Ираном странам надо дать "довести спор до конца".

"Я надеюсь, что соглашение будет достигнуто. Думаю, время пришло, посмотрим, как будет, но иногда для этого нужно довести спор до конца", - сказал Трамп журналисту, направляясь в Канаду на саммит G7.

Ранее Трамп уже выражал уверенность в том, что в скором времени Иран и Израиль смогут заключить соглашение об урегулирования конфликта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 июня 2025 года 19:05
Золото может подорожать до $3500/унц. при затягивании ирано-израильского конфликта - Freedom Finance Global
Золото может подорожать до $3500 за тройскую унцию при затягивании ирано-израильского конфликта до конца 1П25, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Эксперт напоминает, что в начале мая котировки на фоне торгового конфликта США и Китая впервые...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 18:29
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance класса H с "покупать" до "держать", подтвердив целевую цену на уровне HKD17,50 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 5%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "С момента выхода нашего обзора от начала февраля акции China...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 17:55
Курс рубля, скорее всего, завершит текущий год у отметки 100 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Ослабление рубля начнется в 3 квартале текущего года, и к его концу курс валютной пары может составить 100 руб./$1, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Усиление рубля к доллару, случившееся в этом году, превзошло все ожидания аналитика как по масштабам, так и...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 17:12
Вероятный диапазон для пары рубль/юань на текущей неделе - 10,7-11,1 руб./юань - УК "Первая"
Вероятный диапазон для пары рубль/юань на текущей неделе - 10,7-11,1 руб./юань, для пары рубль/доллар - 77-80 руб./$1, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "Вероятно, в условиях улучшения геополитических условий и более позитивного отношения к рублевым активам...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 16:40
Золото снова в фокусе инвесторов - ПСБ
Золото снова в фокусе инвесторов, отмечается в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Золото на прошлой неделе выросло на 3,7%, поднявшись выше $3400 за тройскую унцию, - напоминают эксперты. - Краткосрочно котировки драгметалла получают поддержку со стороны увеличения напряженности на Ближнем...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 16:08
"Финам" сохраняет рейтинг акций iShares Semiconductor ETF на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций iShares Semiconductor ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $257,5 за бумагу, что отражает потенциал роста на 16,5% от текущих значений, говорится в материале аналитика инвесткомпании Александра Ковалева. "Акции полупроводникового сектора быстро восстановились до...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 15:38
Рубль днем растерял утренний рост и опускается в паре с юанем на фоне развернувшейся вниз нефти
Москва. 16 июня. Китайский юань отыграл утренние потери и перешел к повышению на Московской бирже днем в понедельник. Рубль, напротив, растерял весь рост первой половины дня и опускается на фоне корректирующейся вниз нефти. Ее котировки умеренно снижаются после сильного роста на прошлой неделе, обусловленного обострением ситуации на Ближнем Востоке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9005 руб., что на 6,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 июня 2025 года 15:32
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Мосбиржу в топ-10 российских акций, исключили Ростелеком
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "Московской биржи" и удалив "Ростелеком", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Полюс", "НоваБев", "Московская биржа", ЮГК, "Транснефть", "Сургутнефтегаз" ап, Сбербанк,...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 14:58
S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 5920-6040п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5920-6040 пунктов в понедельник при повышенной волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Жанайдара Зулпайдара. В центре внимания участников предстоящих торгов будет нарастающее напряжение вокруг торговой политики...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 14:25
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 78-81 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 78-81 руб./$1, по паре рубль/евро - 90-93 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. По мнению эксперта, рубль остается на относительно стабильных...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 13:56
Цена на золото может снизиться к $3380/унц. в ближайшее время- "Финам"
Котировки золота могут снизиться к отметке $3380 за тройскую унцию в ближайшее время, при этом общая ситуация продолжает развиваться в пользу "быков", считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. Goldman Sachs продолжает ожидать роста цены до $3700 за тройскую унцию до конца текущего года, Bank of...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 13:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ГК ПИК с целью 633 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 633 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,36%, стоп-приказ: 488 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Продажи эмитента в 2024 году выросли...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 12:59
Акции Сбербанка, HeadHunter и ОГК-2 будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции Сбербанка, МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) и "ОГК-2" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс. "Акции Сбербанка после очередной просадки готовы снова тестировать уровень сопротивления в районе 320 руб. Мы не рассчитываем на его...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 12:25
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Аэрофлота
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота", говорится в комментарии аналитика Георгия Горбунова. "Из операционных результатов эмитента за май 2025 года следует, что восстановление объемов перевозок замедлилось. В нашей модели мы ожидаем операционные...    читать дальше
.
16 июня 2025 года 11:51
Рубль может торговаться вблизи 10,8-11 руб./юань на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль может продолжить торги вблизи диапазона 10,8-11 руб. за юань на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эскалация конфликта на Ближнем Востоке способствовала увеличению цен на нефть из-за резко выросших опасений относительно предложения актива,...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.