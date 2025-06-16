Цены на нефть продолжают рост

Уолл-стрит резко снизилась в пятницу из-за возросших геополитических рисков. Фондовые индексы стран АТР растут в понедельник. Цены на нефть продолжают расти в понедельник утром на опасениях по поводу поставок, Brent торгуется у $74,9 за баррель

Американские фондовые индексы упали в пятницу из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В ночь на пятницу, 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что "операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран даст "законный и сильный ответ" на "безрассудный поступок" Израиля.

"В долгосрочной перспективе ситуация может сказаться на ценах на нефть, что повредит статистике по инфляции, если конфликт быстро не закончится", - отметил инвестиционный директор Navellier & Associates Луи Навелье.

На фоне скачка цен на нефть акции крупнейших американских энергетических компаний Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали на 2,2% и 0,7% соответственно.

Также стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, в июне подскочил до 60,5 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 53,5 пункта.

В пятницу выросла капитализация оборонных компаний, включая RTX Corp. (SPB: RTX) (+3,3%) и Lockheed Martin (SPB: LMT) (+3,7%).

В то же время рыночная стоимость авиакомпаний упала, в том числе Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 3,8%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 4,4%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,6%, American Airlines Group (SPB: AAL) - на 4,9%.

Цена бумаг Adobe Inc. (SPB: ADBE) снизилась на 5,3%, хотя крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений во втором квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 7,5%, при этом выручка достигла рекорда.

Котировки акций Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) опустились на 1,5%. Компания объявила об инвестиции $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI. Это вторая по величине сделка в истории Meta после покупки WhatsApp в 2014 году за $19 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 1,79% и составил 42197,79 пункта. В минусе завершили торги акции всех компаний, входящих в расчет индикатора, кроме Chevron и Johnson & Johnson (SPB: JNJ). Лидерами падения стали акции Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) и Visa Inc. (SPB: V), подешевевшие на 5% и 5,7% соответственно.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,13% - до 5976,97 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,3% и составил 19406,83 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличилось на 1,2%.

На этой неделе состоится очередное заседание Банка Японии, и большинство аналитиков прогнозируют, что он воздержится от изменения процентной ставки в ожидании прояснения ситуации с вводимыми США импортными пошлинами.

Цена акций Nippon Steel выросла на 1,8% на новости о том, что сталепроизводитель достиг соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа и намерен завершить сделку по покупке U.S. Steel за $14,1 млрд в кратчайшие сроки.

Котировки бумаг технологических повышаются, в том числе Advantest - на 10%, Disco - на 3,1%, Tokyo Electron - на 0,8%, Screen Holdings - на 1,7%, SoftBank Group - на 1,6%, Sumco - на 0,5%, Lasertec - на 0,7%.

Кроме того, дорожают акции таких крупных компаний, как Honda Motor - на 3%, Resona - на 2,3%, Fast Retailing - на 1,1%, Fanuc - на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:32 МСК выросли на 0,2%.

Промышленное производство в Китае в мае увеличилось на 5,8% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост замедлился по сравнению с 6,1% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 5,9%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 6,4% в годовом выражении (в апреле - на 5,1%). При этом эксперты ожидали ослабления роста до 5%.

Инвестиции в основные активы в январе-мае увеличились на 3,7%. Предполагался подъем на 3,9%.

Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 5,7%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,9%, девелопера Henderson Land Development - на 3,5%.

Также выросла стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 0,4% и 0,3% соответственно, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 1%,

При этом снижаются котировки акций интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 0,7% и 0,5% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК прибавил 1,3%.

Бумаги чипмейкера SK Hynix подорожали на 4,8%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,5%.

Между тем цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустилась на 1,7%, авиаперевозчика Korea Air Lines - на 0,8%, сталелитейной Posco - на 2,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,04%.

Котировки акций нефтегазовой Santos взлетели на 10,8% после того, как компания сообщила о том, что консорциум во главе с Abu Dhabi National Oil Co. сделал предложение о ее покупке за $18,7 млрд.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,1% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти утром в понедельник, участники рынка опасаются перебоев в поставках на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 мск поднимается на $0,68 (0,92%), до $74,91 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на $4,87 (7,02%), до $74,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на $0,85 (1,16%), до $73,83 за баррель. По итогам сессии пятницы стоимость этих контрактов подскочила на $4,94 (7,62%), до $72,98 за баррель.

В ходе торгов в пятницу цены на нефть обеих марок поднимались более чем на 13% на новостях о том, что Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Иран принял ответные меры. Обмен ударам продолжался в выходные дни. По сообщению иранских СМИ, атакам подверглись два энергетических объекта в Тегеране, оборонное предприятие в Исфахане, электронное производство в Ширазе, а также нефтеперерабатывающий комплекс Шахр-Рей к югу от иранской столицы.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, отмечает Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и Ираном странам надо дать "довести спор до конца".

"Я надеюсь, что соглашение будет достигнуто. Думаю, время пришло, посмотрим, как будет, но иногда для этого нужно довести спор до конца", - сказал Трамп журналисту, направляясь в Канаду на саммит G7.

Ранее Трамп уже выражал уверенность в том, что в скором времени Иран и Израиль смогут заключить соглашение об урегулирования конфликта.