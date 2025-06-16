Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, с одной стороны, и обострения напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Цены на нефть продолжают расти утром в понедельник, участники рынка опасаются перебоев в поставках на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск выросла на 0,57%, до $74,65 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на 7,02%, до $74,23 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи растут в цене на 0,73%, до $73,51 за баррель. По итогам сессии пятницы стоимость этих контрактов подскочила на 7,62%, до $72,98 за баррель.

В ходе торгов в пятницу цены на нефть обеих марок поднимались более чем на 13% на новостях о том, что Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Иран принял ответные меры. Обмен ударам продолжался в выходные дни. По сообщению иранских СМИ, атакам подверглись два энергетических объекта в Тегеране, оборонное предприятие в Исфахане, электронное производство в Ширазе, а также нефтеперерабатывающий комплекс Шахр-Рей к югу от иранской столицы.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, отмечает Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп считает, что для достижения соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и Ираном странам надо дать "довести спор до конца". "Я надеюсь, что соглашение будет достигнуто. Думаю, время пришло, посмотрим, как будет, но иногда для этого нужно довести спор до конца", - заявил Трамп журналисту, направляясь в Канаду на саммит G7.

Американский лидер отметил, что США "очень хорошо ладят" с Ираном. Однако Трамп отказался сообщить, просил ли он Израиль приостановить удары по Ирану.

Ранее Трамп уже выражал уверенность в том, что в скором времени Иран и Израиль смогут заключить соглашение об урегулирования конфликта. "Скоро между Израилем и Ираном настанет мир", - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу провели телефонный разговор, обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование на Украине, Путин поздравил Трампа с днем рождения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В центре обмена мнениями в ходе телефонного разговора Путина и Трампа, по словам Ушакова, "находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке". "Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в ближневосточном регионе", - сказал помощник президента РФ.

Трамп в разговоре с Путиным заявил о заинтересованности в скорейшем окончании российско-украинского конфликта. В свою очередь Путин проинформировал Трампа о готовности России продолжить переговоры с Украиной после 22 июня, тот принял информацию к сведению, сообщил Ушаков. "С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня", - сказал он. Президент РФ также проинформировал американского коллегу об исполнении стамбульских договоренностей делегаций России и Украины от 2 июня. В частности, по словам Ушакова, Путин отметил, что в эти дни осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет.

Американские фондовые индексы упали в пятницу из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+0,3%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 16 июня.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличилось на 1,2%. На этой неделе состоится очередное заседание Банка Японии, и большинство аналитиков прогнозируют, что он воздержится от изменения процентной ставки в ожидании прояснения ситуации с вводимыми США импортными пошлинами. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК прибавил 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,04%.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:32 МСК выросли на 0,2%. Промышленное производство в Китае в мае увеличилось на 5,8% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост замедлился по сравнению с 6,1% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 5,9%. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 6,4% в годовом выражении (в апреле - на 5,1%). При этом эксперты ожидали ослабления роста до 5%. Инвестиции в основные активы в январе-мае увеличились на 3,7%. Предполагался подъем на 3,9%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,257 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,706 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 июня вырос на 0,24% и составил 113,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,27%, поднявшись до 1087,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-08" (+1,58%), "Почта России БО-002P-01" (+1,27%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,91%) и "ГТЛК-001Р-07" (+0,68%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (-0,41%), "Почта России-001Р-10" (-0,33%) и "Автодор-003Р-01" (-0,23%).

Активность торгов корпоративными облигациями в пятницу, 13 июня, была крайне низкой (объем сделок на бирже составил всего 2,06 млрд рублей) из-за официального выходного дня в России. При этом ценовой индекс IFX-Cbonds-P вырос за день на 0,21% и составил 114,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,24%, поднявшись до 1090,48 пункта.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) завершило размещение выпуска облигаций серии 001P-17R со сроком обращения 2,3 года (840 дней) объемом 15 млрд рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 17,81% годовых.

ООО "ВУШ" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh (MOEX: WUSH)) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей. Компания установила ставку ежемесячного купона на уровне 20,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 22,24% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) 20 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,8 года объемом 5 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 20% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 21,94% годовых. Техразмещение запланировано на 25 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" 26 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-05 со сроком обращения 1,5 года объемом 500 млн рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 28,71% годовых. Техразмещение запланировано на 1 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) установило ставку 10-го купона 10-летних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей на уровне 31% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2025 года. Ставка 1-3-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 28% годовых.