Целевой диапазон индекса Мосбиржи на понедельник - 2740-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может попытаться продолжить волну восстановления на торгах в понедельник, целевой диапазон на день составляет 2740-2800 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем преобладания покупок в российских акциях на открытии основной торговой сессии. Вновь лидером может стать нефтегазовый сектор, поддержку которому продолжит оказывать удержание рынком энергоносителей позиций вблизи локальных максимумов. На таком фоне индекс Мосбиржи может попытаться продолжить волну восстановления, начатую в конце прошлой недели, - пишет эксперт в материале банка. - В такой ситуации целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на понедельник видим район 2740-2800 пунктов".

Что же касается предстоящей недели, то рынок, по мнению Зварича, кроме ситуации в ценах на нефть, может быть поддержан новостями с ПМЭФ, что придаст дополнительный импульс покупкам и будет способствовать закреплению индекса к концу недели в районе 2750-2820 пунктов. При этом сдерживающим фактором для роста рынка акций станет дальнейшее укрепление рубля, указывает он.

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