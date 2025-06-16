Индекс Мосбиржи может подняться к 2800п в понедельник утром - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может подняться к уровня 2800 пунктов на торгах в понедельник утром, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Индекс в праздничную неделю был волатилен - до среды акции падали на фоне неоднозначных сигналов ЦБ РФ после снижения ключевой ставки, и в моменте было уже недалеко от 2700 пунктов, но на фоне сырьевого ралли российский экспортоориентированный рынок акций смог прекратить потери, констатирует аналитик.

"На выходных бенчмарк не рассчитывается, но акции в целом подросли, что дает некий ориентир на утреннее открытие понедельника - индекс может приблизиться к важному сопротивлению 2800 пунктов, - указывает Зельцер. - На уровне проходит скопление среднесрочных статичных и динамических препятствий, а на долгосрочном графике индекс по-прежнему в границах сужающейся формации - вот-вот будет выход, причем очень сильный. Много факторов фундаментальной неопределенности, но по технике скорее вверх, чем вниз".

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