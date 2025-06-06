Попытка рынка акций РФ подрасти в начале июня завершилась откатом на решениях ЦБ РФ по ДКП

Рынок акций РФ в первую торговую неделю июня попытался подрасти на итогах второго раунда переговоров РФ-Украина в Стамбуле, а также в преддверии заседания ЦБ РФ по монетарной политике; сдерживающим фактором для "быков" выступили опасения затягивания процесса мирного урегулирования конфликта на Украине. Индекс МосБиржи в конце недели локально поднимался выше 2900 пунктов на новостях о решении ЦБ РФ снизить ставку на 1 процентный пункт (до 20% годовых), однако далее растерял весь прирост дня и вернулся ниже 2800 пунктов, поскольку регулятор не дал направленного сигнала по дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП), оставив фразу о продолжительном периоде проведения жесткой ДКП.

В период со 2 по 6 июня индекс МосБиржи снизился на 1,5% и составил 2786,16 пункта, индекс РТС потерял 2,2% и достиг 1108,63 пункта. Августовский фьючерс на нефть Brent подорожал на 3,7%, до $66,5 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,55 рубля, до 79,17 руб./$1.

Рынок акций РФ к закрытию торгов в понедельник отскочил вверх на итогах второго раунда переговоров РФ-Украина в Стамбуле, вернувших надежду на дальнейшее успешное мирное урегулирование украинского конфликта; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля вернулся к 2830 пунктам после утреннего падения индикатора в район 2750 пунктов из-за прошедшей эскалации геополитической напряженности на выходных. В лидеры роста вышли акции "Группы компаний ПИК" (+5,3%), АФК "Система" (+2,6%), "Роснефти" (+2,5%).

Выросли "префы" "Транснефти" (+3,3%, до 1313 рублей) на новостях, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 198,25 руб. на акцию каждого типа (что превысило консенсус в размере 188,1 руб.). Подскочили акции "ТМК" (+7,7%) на новостях о планах компании перейти на единую акцию в результате присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, которые будут преобразованы в филиалы (совет директоров ТМК рассмотрит этот вопрос 16 июня, в случае одобрения он будет вынесен на общее собрание акционеров).

Как сообщило в воскресенье Минобороны РФ, киевским режимом 1 июня были атакованы с применением FPV-дронов аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Во второй половине дня в понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Россия передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира, документ подробный, Киев взял время, чтобы его изучить, рассказал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. Также Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, этот вопрос будет отрабатываться; по итогам переговоров достигнута договоренность об обмене тяжелоранеными и бойцами в возрасте до 25 лет.

Нефть Brent поднялась к $65 за баррель после прошедшей 31 мая встречи альянса ОПЕК+, где было принято решение сохранить прежние темпы наращивания добычи. Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. б/с в июле. ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отметило агентство Reuters.

Кроме того, поддержку рынку оказала эскалация геополитической напряженности, в том числе вокруг конфликта России и Украины, а также ситуация, связанная с Ираном. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на продолжающиеся переговоры с США.

Во вторник рынок акций РФ смог подрасти, отыграв позитивную реакцию инвесторов на итоги второго раунда переговоров РФ-Украина по мирному урегулированию украинского конфликта, а также подорожавшую нефть (фьючерс на Brent поднялся к $66 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,3%) и "МТС" (+4,4%), причем подъем большинства blue chips компенсировал негативное влияние дивидендного "гэпа" бумаг "ЛУКОЙЛа" (-4,8%, финальные выплаты НК за 2024 год составят 541 рубль на акцию).

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не против трехсторонней встречи с президентами РФ и Украины в Турции, о чем заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Тем временем, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил во вторник, что ожидать прорывов на российско-украинских переговорах в Стамбуле было бы неверно, но важные договоренности во время второго раунда были достигнуты. Также Песков заявил во вторник, что трехсторонняя встреча президентов РФ, США и Украины в ближайшее время вряд ли возможна, поскольку контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом и экспертном уровне.

Экономика РФ вошла в период охлаждения, все больше отраслей реального сектора показывают падение, при этом инфляция ощутимо замедляется, важно грамотно выйти из охлаждения, своевременно смягчить ДКП, чтобы в перспективе сохранить целевые темпы роста ВВП РФ в 3%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в рамках "открытого диалога" в Совете Федерации.

Нефть подорожала на фоне ситуации в канадской провинции Альберта, где нефтедобывающие компании резко сократили добычу из-за лесных пожаров. В результате пожаров была приостановлена работа мощностей, на которые приходится добыча в размере порядка 350 тыс. б/с, или 7% всего производства нефти в Канаде.

Негативным фактором стало ухудшение прогноза для мировой экономики от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ОЭСР во вторник понизила прогноз увеличения глобального ВВП на 2025 год до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,1%, на 2026 год - до 2,9% с 3%.

В среду рынок акций РФ вечером растерял почти весь дневной рост после заявлений президента РФ Владимира Путина о неопределенных перспективах саммита с Украиной и перемирия, что вернуло опасения относительно длительного процесса урегулирования украинского конфликта; также сдержала покупателей просевшая вечером нефть (фьючерс на Brent вновь откатился ниже $65 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основные торги в районе 2835 пунктов после роста днем выше 2870 пунктов; лучше рынка по итогам дня выглядели акции "ВК" (+3,9%), "ММК" (+3,1%), ПАО "Полюс" (+2,2%), аутсайдерами выступили бумаги "Аэрофлота" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,7%), "Роснефти" (-1,6%).

Подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях являются терактами и были направлены на срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле, причем решение об их проведении принималось на Украине на самом высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Президент РФ усомнился в возможности проведения встречи на высшем уровне с Украиной и перемирия на фоне последних терактов и преступлений, совершенных в отношении гражданских лиц РФ. Отказ Киева от краткосрочного перемирия по гуманитарным соображениям убеждает в том, что Украине мир не нужен, заявил президент РФ.

Тем временем президент США Трамп подписал распоряжение, которое в два раза повышает пошлины на импортируемые в Америку сталь и алюминий, сообщил Белый дом. Прежде сбор составлял 25%, теперь он достиг 50% и вступил в силу 4 июня по вашингтонскому времени. Американские СМИ сообщили, что повышение пошлин коснется всех стран, кроме Великобритании.

На нефтяном рынке вечером в среду цены развернулись вниз после публикации данных Минэнерго США о резервах сырья (отчет показал заметное сокращение запасов нефти при уверенном росте запасов нефтепродуктов), а также на сигналах от Саудовской Аравии о необходимости наращивания поставок нефти ОПЕК+. Стоимость Brent упала ниже $65 за баррель с дневного максимума в районе $66 за баррель.

Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти в ближайшие месяцы, поскольку для нее все большее значение приобретает восстановление утраченной доли рынка, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, королевство выступает за то, чтобы и в августе продолжить увеличивать квоты на 411 тыс. б/с, а возможно, и в сентябре.

В четверг рынок акций РФ умеренно подрос на сохраняющихся ожиданиях возможного смягчения риторики ЦБ РФ после заседания в пятницу, при этом сдерживающим фактором для "быков" оставались опасения относительно затягивания процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи превысил 2856 пунктов на фоне роста нефти (фьючерс на Brent поднялся к $65,4 за баррель) и ослабления рубля; лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (+3,3%), "Мечела" (+2,9%) и "МТС" (+2,6%).

В среду вечером состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Трамп заявил в соцести Truth Social, что в целом доволен разговором с Путиным, но считает, что эта беседа не приведет к незамедлительному мирному урегулированию на Украине.

Президент США также сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин заявил ему о планах дать ответ на украинские атаки на российские аэродромы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в четверг, что Путин поддержал позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что на рабочем уровне необходимо продолжать контакты с Украиной, но факт того, что киевский режим приобрел признаки террористического режима, будет учитываться.

Возможный ответ России на воскресные атаки по аэродромам РФ будет дан тогда, когда посчитают целесообразным российские военные, заявил Песков.

Тем временем вышедшие накануне вечером данные Росстата зафиксировали сохранение низких темпов инфляции в России, что подогревает ожидания скорого начала смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Так, инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня 2025 года составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая, 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. Из данных за конец мая - начало июня этого года и среднесуточных данных за май и июнь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 2 июня замедлилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая (после 10,23% на конец апреля). Точные данные по годовой инфляции на конец мая Росстат опубликует 11 июня.

В четверг состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщили китайские государственные СМИ. "Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что ожидает нормализации в том, что касается торговли редкоземельными металлами. По его словам, делегации США и Китая вскоре проведут встречу по этим вопросам.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Трампом в четверг заявил, что Вашингтону следует снять введенные против Китая ограничительные меры в торговле и других сферах, сообщило агентство Bloomberg. "Си Цзиньпин сказал Трампу, что США должны убрать "негативные" меры, введенные в отношении Китая", - говорится в сообщении.

В пятницу позитивная реакция рынка акций РФ на новости о решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт (до 20% годовых) оказалась короткой, далее игроки начали фиксировать прибыль из-за отсутствия направленного сигнала регулятора по дальнейшей ДКП; индекс МосБиржи после короткого взлета до 2910 пунктов растерял весь прирост и к закрытию основных торгов откатился ниже 2800 пунктов. Лидерами снижения в пятницу выступили акции АФК "Система" (-3,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-3%), бумаги ПАО "Полюс" (-1,7%).

Банк России оставил заявление без направленного сигнала по ДКП и убрал из пресс-релиза прогноз по инфляции на 2025 год (ранее ждал ее на уровне 7-8%). Также ЦБ оставил в заявлении фразу о продолжительном периоде проведения жесткой ДКП для возвращения инфляции к таргету в 2026 году.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными; снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть при усилении торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через курс. Также регулятор отметил, что дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности.

Как заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, у ЦБ стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов, но жесткие денежно-кредитные условия будут сохраняться длительное время.

В период со 2 по 6 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги "Татнефти" (-9% и -6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-6%), "Аэрофлота" (-4%); лучше рынка оказались акции ПАО "Россети Северо-Запад" (+12%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+12%), SFI (+11%).

Рынок акций РФ во вторую торговую неделю июня будет отыгрывать решение ЦБ РФ по ставке и сигналы регулятора, также продолжит реагировать на поступающие геополитические новости вокруг процесса урегулирования военного конфликта на Украине и на корпоративные события. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2700-2900 пунктов, для индекса РТС - 1080-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".