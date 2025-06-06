В России резко сократились площади гипермаркетов

6 июня. FINMARKET.RU - В 1-м квартале 2025 г. пощадь торговых площадей гипермаркетов 200 крупнейших российских ритейлеров сократилась на 99800 кв. м к аналогичному периоду 2024 г. - до 5,2 млн кв. м. Это следует из отчета Infoline, пишут "Ведомости" . Общее число магазинов этого формата с учетом закрытий и открытий снизилось на 12 точек до 1019.

Объем закрытых площадей гипермаркетов стал рекордным за квартал как минимум с 2018 г., когда аналитики Infoline начали считать динамику. По их данным, последний раз сопоставимый объем - 93328 кв. м площадей гипермаркетов - закрылся в пандемию COVID-19, во 2-м квартале 2020 г. Для сравнения: за весь 2024 год этот показатель сократился на одну точку, а общая торговая площадь - на 66000 кв. м, следует из данных Infoline.

В январе-марте т.г. темпы закрытия гипермаркетов значительно опережали открытия, причем закрытые объекты крупнее по площадям, чем открывшиеся, отметили аналитики.

Во многом такой рекордный показатель объясняется закрытием всех 11 гипермаркетов Selgros в 2025 г., говорится в отчете Infoline. Операционная деятельность сети, по наблюдению аналитиков, была прекращена.

Также с января по апрель 2025 г., по подсчетам Infoline, работу прекратили 11 крупноформатных объектов "Магнита" (супермаркеты и гипермаркеты) торговой площадью более 17700 кв. м. Представитель "Магнита" уточнил "Ведомостям", что торговые площади ритейлера за этот период не сократились, а по итогам 2025 г. ввод площадей по сравнению с 2024 г. планируется "существенно нарастить".

В 1-м квартале 2025 г. один гипермаркет в Чечне площадью около 7100 кв. м закрыла "Лента", отмечают в Infoline. В то же время общая торговая площадь группы за этот период увеличилась на 14,9% к аналогичному периоду 2024 г., отметил представитель "Ленты". Но не за счет гипермаркетов: по его словам, сказались присоединение торговой сети "Улыбка радуги" и открытие новых магазинов формата "у дома".

Сети Metro и "Глобус" число гипермаркетов в 2024 г. не меняли, нарастив выручку на 10,9 и 9,4% до 247,2 млрд руб. и 154,8 млрд руб. соответственно. "Ашан ритейл Россия" закрыл объект в московском торговом центре "Тройка" (там началась реконструкция), продажи ритейлера сократились на 1% - до 222,7 млрд руб. "Магнит" закрыл три крупноформатных объекта, но увеличил выручку на 6,6% до 179 млрд руб.