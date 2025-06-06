Минфин знает, как уменьшить дефицит бюджета

6 июня. FINMARKET.RU - Министерство финансов нашло способ уменьшитьбюджета. Оно планирует получать больше дохода от управления временно свободными средствами, следует из проекта постановления правительства, пишут "Известия" . Речь о деньгах, которые уже поступили в казну от налогоплательщиков и по другим статьям, но пока фактически не направлены на какие-либо расходы. Их хранят на едином казначейском счете и размещают, например, на банковских депозитах или в ценных бумагах.

Нынешний механизм работы с временно свободными средствами предусматривает, что казначейство подписывает договоры (например, на открытие депозита) с банками по каждой сделке отдельно. Это требует большого количества времени на обработку документов, пояснил управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев. Расчеты по каждой операции также обрабатываются индивидуально.

Теперь же предлагается объединить обязательства сторон по договорам (например, по вкладам или сделкам с ценными бумагами) - в итоге количество платежных операций снизится при сохранении тех же объемов задействованных средств. Они будут передаваться посреднику - клиринговой организации, уточнил эксперт. Это значительно сократит время обработки документов и тем самым позволит повысить количество проводимых операций по размещению временно свободных средств в течение дня.

Механизм позволит бюджету получить заработок, при этом дополнительного финансирования такие изменения не потребуют, резюмировал Барашев.

В пояснительной записке к документу Минфина подчеркивается, что нововведение сделает использование средств более эффективным. А также - будет способствовать развитию финансового рынка в целом.

Механизм должен заработать 1 сентября 2025 года, следует из проекта постановления.