"Финам" понизил рейтинг акций Global X Video Games & Esports ETF до "продавать"

Финам" понизил рейтинг акций Global X Video Games & Esports ETF с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $25,9 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 15%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

"Акции Global X Video Games & Esports ETF с начала года демонстрируют сильный рост, почти на 30%. Долгосрочные перспективы сектора остаются положительными, однако после сильного ралли имеет смысл рассмотреть фиксацию прибыли на фоне сохраняющихся геополитических рисков и высокой доходности гособлигаций США, а также возможного влияния тарифов на индустрию гейминга", - пишет эксперт.

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) - инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестировании в сектор видеоигр и киберспорта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.