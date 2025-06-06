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06 июня 2025 года 16:20
Возможно снижение ставки ЦБ РФ еще на 100-200 б.п. в июле - Совкомбанк
Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ еще на 100-200 б.п. до 18-19% в июле, полагает эксперт Совкомбанка Михаил Васильев. Аналитик ожидает, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит замедляться, а инфляционные ожидания возобновят снижение. "Мы полагаем, что Банк России на ближайшем заседании 25 июля снизит ключевую ставку ещё на 100-200 б.п., до 18-19%. В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что ключевая ставка к концу года может снизиться до 14%, - прогнозирует Васильев. - Геополитический фактор и состояние мировой экономики являются основными факторами неопределённости для прогноза. Низкие цены на нефть и другое сырьё создают риски более слабого рубля и более высокой инфляции". В то же время прогресс в геополитике, по мнению аналитика банка, может привести к более крепкому курсу рубля, более быстрому замедлению инфляции и более быстрому снижению ключевой ставки. "Решение ЦБ не окажет значимого влияния на курс рубля, - указывает стратег. - Ключевая ставка остается высокой и продолжит оказывать поддержку рублю. Также в пользу рубля выступают низкий спрос на валюту для закупки импорта и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 6,6 млрд руб. в день. Мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 10,6-11,5 за юань, 76-83 за доллар и 87-95 за евро". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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