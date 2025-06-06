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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" подтверждает прогнозные цены "обычки" и "префов" Сургутнефтегаза на уровнях 35,7 руб. и 63,5 руб. соответственно
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06 июня 2025 года 13:22
"Финам" подтверждает прогнозные цены "обычки" и "префов" Сургутнефтегаза на уровнях 35,7 руб. и 63,5 руб. соответственно
"Финам" подтверждает прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровнях 35,7 рубля (потенциал роста составляет 58%) и 63,5 рубля (потенциал роста - 20%) за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент представил крайне сокращенную отчетность за 1К25 по РСБУ, сообщив об убытке в 439,7 млрд руб. против прибыли годом ранее. "Убыток, конечно, связан с масштабным укреплением рубля, что привело к отрицательной переоценке валютной части "кубышки". По нашим расчетам, ее объем сократился примерно до 5,7 трлн руб. против около 6,5 трлн руб. по итогам 2024 года. Валютная часть "кубышки" может составлять около 70% от ее общего объема, - указывает эксперт. - Финансовый результат компании за второй квартал будет определяться курсом на конец июня, однако базово ожидаем, что "Сургутнефтегаз" сможет вернуться к небольшой прибыли, так как основное укрепление рубля пришлось на первый квартал". Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в текущих условяих фактически являются ставкой на то, что в среднесрочной перспективе рубль перейдет к ослаблению, хотя уже сейчас базовым сценарием является то, что по итогам 2025 года дивиденды на "префы" снизятся в годовом выражении, отмечает Кауфман. "Обыкновенные акции эмитента выделяются аномально большим дисконтом к объему кубышки, хотя и отметим, что такая ситуация продолжается уже достаточно долго и в краткосрочной перспективе акциям не хватает явных драйверов", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. "Наша текущая целевая цена по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" составляет 63,5 рубля за штуку ("апсайд" - 20%), по обыкновенным - 35,7 рубля за штуку, что соответствует "апсайду" в 58%", - говорится в материале эксперта "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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