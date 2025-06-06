"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции "Сургутнефтегаза", говорится в материале аналитика брокера Александры Прытковой.

Чистый убыток эмитента по отчету за первый квартал 2025 года по РСБУ составил 439 млрд рублей против прибыли 268 млрд годом ранее, все из-за укрепления рубля в указанный период, констатирует эксперт.

"Судя по отчетности, предположения некоторых участников рынка о том, что большую часть "кубышки" компания могла переложить в рублевые депозиты, не подтвердились. По нашим оценкам, рублевая часть средств на балансе "Сургутнефтегаза" не превышает 20%", - отмечает Прыткова.

Нефтегазовая компания платит дивиденды раз в год из чистой прибыли именно по РСБУ. За 2024 год эмитент выплатит 8,5 рубля по "префам" и 0,9 рубля по обыкновенным акциям. Доходности - 15,92% и 3,99% соответственно.

"Мы не ждем ослабления рубля на конец 2025 года относительно уровней 31 декабря прошлого года, поэтому считаем, что "Сургутнефтегаз" в дальнейшем заплатит скромные дивиденды на уровне 4,5-5 рублей на акцию", - пишет Прыткова в обзоре.

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