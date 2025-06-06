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06 июня 2025 года 12:21

"БКС МИ" нейтрально оценивает акции Eli Lilly

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает акции Eli Lilly and Co. с прогнозной стоимостью на уровне $800 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова.

"Диабет и ожирение в настоящее время носят характер настоящей эпидемии. На рынке уже появились препараты, которые позволяют успешно бороться с этими заболеваниями. Спрос на такие лекарства огромный и будет расти. Это открывает хорошие возможности для Eli Lilly, одного из лидеров в этой сфере, - отмечает эксперт. - Однако планы Дональда Трампа снизить цены на лекарства и сократить страховое покрытие в США несут риски. А текущая высокая оценка акций мотивирует нас занять нейтральную позицию, по крайней мере до прояснения политических и рыночных перспектив".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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