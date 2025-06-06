Прогнозная цена акций Whoosh - 220-230 руб. - "Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций Whoosh на горизонте года составляет 220-230 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эмитент впервые раскрыл показатели бизнеса в Южной Америке (компания с 2023 года в пилотном режиме работает в Бразилии, Перу и Чили). Отчетность спровоцировала подорожание цены акций Whoosh, констатируют эксперты.

"В последний раз мы писали про Whoosh в конце марта: тогда котировка была выше, 208 рублей, и мы считали компанию справедливо оцененной. С тех пор цена снижалась до 145 рублей, но затем пошла вверх. Даже по итогам роста в последние несколько дней эмитент выглядит сравнительно дешево. Наш целевой уровень на горизонте двенадцати месяцев - 220-230 рублей", - указывают аналитики в комментарии.

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