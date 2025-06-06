"Финам" рекомендует держать акции Duke Energy с прогнозной стоимостью на уровне $116,4 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Акции эмитента сохраняют устойчивость благодаря сбалансированному бизнес-профилю с упором на регулируемые коммунальные услуги, обеспечивающие предсказуемые денежные потоки. На наш взгляд, бумаги в настоящее время справедливо оценены рынком и не обладают выраженным потенциалом роста, - пишет эксперт. - Поводом для переоценки может стать ускорение темпов потребления электроэнергии, например, на фоне реализации масштабных промышленных проектов в штатах присутствия компании".

Duke Energy - американская электроэнергетическая компания, ведущая деятельность по снабжению потребителей электроэнергией и газом в Северной и Южной Каролине, Флориде, Огайо, Кентукки, Индиане и Теннесси.

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