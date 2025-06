Акции Tesla упали на 14%

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в четверг. Рынок акций Японии растет в пятницу, остальная Азия торгуется в слабом минусе. Нефть умеренно дешевеет утром пятницы, Brent торгуется у $65,1 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильной сессии в четверг на негативных данных с рынка труда и слабых квартальных отчетностях ряда компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс. - до 247 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальный показатель с начала октября прошлого года. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 235 тыс., по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле сократился в 2,2 раза относительно предыдущего месяца - до $61,6 млрд, по данным министерства торговли. Это самый низкий объем с августа 2023 года. Эксперты в среднем ожидали уменьшения дефицита до $94 млрд.

Производительность труда в США в первом квартале снизилась на 1,5% относительно предыдущих трех месяцев, в то время как стоимость рабочей силы увеличилась на 6,6%, по окончательным данным Минтруда. Предварительно сообщалось об уменьшении первого показателя на 0,8% и повышении второго на 5,7%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение производительности труда на 0,7% и увеличение стоимости рабочей силы на 5,7%.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) упали на 14,3% после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что основатель компании Илон Маск критикует разработанный им проект бюджета.

Цена акций PVH Corp. (SPB: PVH) рухнула на 18%. Владелец ряда известных брендов одежды (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) в первом финансовом квартале, который закончился 4 мая, получил чистый убыток по сравнению с прибылью годом ранее, а также ухудшил годовой прогноз.

Стоимость Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) уменьшилась на 2,3%. Компания объявила, что продает часть зарубежного бизнеса по выпуску потребительской и профессиональной бумажной продукции, оцениваемого в $3,4 млрд, бразильской Suzano.

Котировки бумаг Brown-Forman (SPB: BF.B) упали на 17,9% после того, как производитель виски Jack Daniel''s сообщил о вероятном сокращении продаж и операционной прибыли в текущем финансовом году, который начался 1 мая.

Капитализация Ciena Corp. (SPB: CIEN) сократилась за день на 12,9%. Поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий во втором финквартале (февраль-апрель) получил скорректированную прибыль хуже ожиданий аналитиков.

Акции Procter & Gamble Co. (SPB: PG) подешевели на 1,9%. Компания планирует сократить число рабочих мест, не задействованных в производстве, на 7 тыс. в рамках двухлетней программы реструктуризации. Также P&G намерена предпринять шаги для оптимизации цепочек поставок.

Котировки бумаг Boeing Co. (SPB: BA) опустились на 1,4%. Авиастроительная компания заявила, что выплатит $1,1 млрд во избежание судебных разбирательств в отношении двух авиакатастроф лайнеров Boeing 737 MAX в 2018-2019 годах в рамках мирового соглашения с министерством юстиции США.

Стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Walmart Inc. (SPB: WMT) снизилась на 1,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,1%, Palantir Technologies (SPB: PLTR) - на 7,8%, Super Micro Computer Inc. - на 7,6%, Coinbase Global (SPB: COIN) - на 4,6%.

Между тем цена бумаг Planet Labs, специализирующейся на съемках Земли из космоса, взлетела на 49,4%. Компания сократила квартальный убыток более чем вдвое, а также дала хороший прогноз выручки на текущий период.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 0,8%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 0,3%, Dollar Tree (SPB: DLTR) - на 9,1%.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 108 пунктов (на 0,25%) и составил 42319,74 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов опустилось на 31,51 пункта (на 0,53%) - до 5939,3 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 162,04 пункта (на 0,8%) и завершил сессию на отметке 19298,45 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики в ходе торгов в пятницу.

Биржи Южной Кореи не работают в связи с государственным праздником.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:17 МСК увеличилось на 0,4%.

Потребительские расходы в стране в апреле снизились на 1,8% в помесячном сравнении и на 0,1% в годовом. Аналитики прогнозировали в среднем рост первого показателя на 1,4% и сокращение второго на 0,8%.

Лидером повышения выступают акции маркетплейса Mercari, которые подорожали на 4,8%. Также выросла стоимость бумаг Mitsubishi Heavy Industries - на 3,8%, Nintendo - на 0,4%, Toyota - на 0,3%, Nissan - на 1,3%, Sony - на 1,1%.

Кроме того, подъем цен демонстрируют акции технологических компаний, в том числе Renesas Electronics - на 2,8%, Advantest - на 1,5%, Screen Holdings - на 1,9%, Tokyo Electron - на 0,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 МСК снизился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,25%.

Накануне состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином по торговым вопросам. Американский лидер оценил их как положительные. По его словам, делегации США и Китая вскоре должны провести встречу.

Акции Alibaba Health Information Technology, которая предоставляет ИТ-услуги в медицинской сфере, упали в цене на 3,5% и являются лидером снижения среди компонентов Hang Seng.

Существенно опустилась стоимость бумаг туристического портала Trip.com Group - на 2,7%, чипмейкера Sunny Optical Technology Group - на 2,1%, девелопера Longfor и производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,8%, интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,5% и 1,2%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 0,9%.

При этом растут котировки акций нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,2% и 0,7% соответственно, производителей цветных металлов Zijin Mining Group и China Hongqiao Group - на 2,9% и 2% соответственно, телекоммуникационных China Unicom и China Mobile (SPB: 941) - на 2,8% и 2% соответственно, компьютерной Lenovo - на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:10 МСК опустился на 0,1%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP выросла на 1,7%, конкурирующей Rio Tinto - снизилась на 0,4%.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после роста накануне на новостях о разговоре лидеров США и Китая.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск снижается на $0,2 (0,31%), до $65,14 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на $0,48 (0,7%), до $65,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,2 (0,32%), до $63,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,52 (0,8%), до $63,37 за баррель.

В четверг состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Последний заявил, что разговор касался главным образом торговых вопросов и привел к положительному результату.

"Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что ожидает нормализации в том, что касается торговли редкоземельными металлами. По его словам, делегации США и Китая вскоре проведут встречу по этим вопросам.

"Мы находимся грани масштабной торговой войны, и, если мы сделаем шаг назад, это повысит прогнозы спроса на нефть как в США, так и в Китае", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Поддержку рынку нефти также оказывает сокращение добычи в Канаде из-за лесных пожаров в провинции Альберта, тогда как рост котировок ограничивают ожидания наращивания поставок со стороны ОПЕК+