Рубль, скорее всего, закончит неделю в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, закончит текущую торговую неделю в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Что касается динамики пятницы, то на наш взгляд, в начале сессии рубль будет консолидироваться у текущих значений в ожидании решения регулятора по ставке. В рамках нашего базового сценария мы ожидаем, что регулятор сохранит ставку на уровне 21% годовых. И в этом случае рубль может продолжить волну восстановления и попытаться закрепиться в диапазоне 10,8-11 руб. в паре с юанем, - пишет эксперт в комментарии. - Если регулятор все же примет решение о смягчении денежно-кредитной политики, это может оказать умеренное давление на рубль. Однако мы не ждем, что тогда основные мировые валюты смогут существенно отойти от текущих уровней. Учитывая это, ожидаем, что пара юань/рубль закончит неделю в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань".

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