Рынок акций РФ превысил 2850п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля, лидировал "Полюс"

Москва. 5 июня. Рынок акций РФ в четверг подрос на сохраняющихся ожиданиях возможного смягчения риторики ЦБ РФ после заседания в пятницу, при этом сдерживающим фактором для "быков" остаются опасения относительно затягивания процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2850 пунктов на фоне роста нефти (фьючерс на Brent поднялся к $65,4 за баррель) и ослабления рубля; лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,9%) и "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,6%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2856,61 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1137,28 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 июня, составил 79,1272 руб. (+62,47 копейки).

Подорожали также акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,9% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

В среду вечером состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Трамп заявил в соцести Truth Social, что в целом доволен разговором с Путиным, но считает, что эта беседа не приведет к незамедлительному мирному урегулированию на Украине.

Президент США также сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин заявил ему о планах дать ответ на украинские атаки на российские аэродромы. "Президент Путин сказал очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал Трамп. Кроме того, по словам Трампа, в ходе разговора речь шла и о "других ударах, проведенных обеими сторонами конфликта".

Президент РФ сообщил Трампу, что Киев ударами по гражданским целям на территории РФ пытался сорвать переговоры в Стамбуле, но Россия не поддалась на провокации, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что подобные действия Киева "международным правом однозначно квалифицируются как терроризм". "По нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию", - добавил он.

Вместе с тем помощник главы российского государства заявил, что правило "не вести переговоры с террористами" не исключает переговоров по соответствующим линиям, чтобы достичь урегулирования. "Правило такое существует, вы знаете, как поступают с террористами, но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какое-то урегулирование", - сказал Ушаков. Так он ответил на вопрос касательно продолжения российско-украинских переговоров и правила "не вести переговоры с террористами".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в четверг, что Путин поддержал позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что на рабочем уровне необходимо продолжать контакты с Украиной, но факт того, что киевский режим приобрел признаки террористического режима, будет учитываться.

Возможный ответ России на воскресные атаки по аэродромам РФ будет дан тогда, когда посчитают целесообразным российские военные, заявил Песков. На вопрос журналистов, каким и когда будет этот ответ, Песков сказал: "Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные".

Тем временем вышедшие накануне вечером данные Росстата зафиксировали сохранение низких темпов инфляции в России, что подогревает ожидания скорого начала смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Так, инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня 2025 года составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая, 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. С начала месяца рост цен ко 2 июня составил 0,01%, с начала года - 3,39%. Из данных за конец мая - начало июня этого года и среднесуточных данных за май и июнь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 2 июня замедлилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая (после 10,23% на конец апреля). Точные данные по годовой инфляции на конец мая Росстат опубликует 11 июня.

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 6 июня. Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на уровне 21%, некоторые эксперты допускают ее снижение на 100-200 базисных пунктов - до 19-20% годовых.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, поддержку рынку акций РФ в четверг оказали вышедшие накануне данные Росстата по недельной инфляции, которая продолжает замедление и составила 0,05% после 0,06% неделей ранее. Данные поддерживают ожидания инвесторов о снижении ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу.

"Мы в базовом сценарии ожидаем сохранение ставки на уровне 21% и смягчение сигнала. Дополнительную поддержку рынку может оказывать прямой разговор президентов России и США днем ранее", - полагает Обухов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг подрос и закрепился в середине диапазона 2800-2900 пунктов. Накануне вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США, инвесторы приветствовали продолжение контактов на высшем уровне с США. Поддержала инвесторов и статистика о замедлении инфляции в России.

На мировых рынках настроения были неоднородными, инвесторов беспокоят перспективы продолжения торговой войны. Майский индекс деловой активности в секторе услуг КНР (PMI) от Caixin вышел чуть лучше ожиданий и остался в зоне роста (51,1 пункта). ЕЦБ, как и ожидалось, снизил все три базовые процентные ставки на 0,25 п.п., ключевая ставка сокращена до 2,15%. В конце недели инвесторы обратят внимание на статистику по объему промышленного производства Германии за апрель, оценку ВВП еврозоны за I квартал, майский отчет труда по рынку США, напомнил эксперт.

"Банк России в пятницу примет решение по ставке. Однозначного консенсуса по поводу этого решения на рынке нет. С учетом последних данных по инфляции мы склонны полагать, что ставка будет понижена на 100 б.п., до 20% годовых. В этом случае рынок может отреагировать ростом. Прогноз по индексу МосБиржи на 6 июня - 2800-2950 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, на мировых фондовых площадках в четверг наблюдаются смешанные настроения. Бюджетное управление Конгресса понизило оценку роста госдолга США: ранее предполагалась прибавка в $3,8 трлн к госдолгу после введения реформы Трампа, сейчас значение сократили до $2,4 трлн. На рынок США продолжает оказывать давление неопределенность переговоров с Китаем, так как Пекин откладывает личную встречу с президентом Трампом.

На рынке акций РФ позитивно была воспринята информация Росстата, согласно которой инфляция за неделю по 2 июня замедлилась с 0,06% до 0,05%, а годовой показатель снизился с 9,78% до 9,66%. Это повышает вероятность снижения ставки ЦБ в пятницу. Тем не менее геополитическая неопределенность все еще присутствует, что сказывается на рыночных настроениях, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи на 4-часовом графике движется вниз к восходящей наклонной, которая может выступать поддержкой в зоне 2810 пунктов. При пробое наклонной и закреплении ниже данной зоны возможно снижение до локального минимума в 2699,84 пункта, полагает представитель "Финама".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ отыграл ростом геополитические и монетарные надежды.

Бумаги ПАО "Полюс" подскочили, несмотря на консолидацию цен на золото немногим ниже $3400 за унцию. Котировки серебра при этом превысили $36 за унцию и достигли максимума с 2012 года, догоняя темпы роста золота предыдущих месяцев.

На западных фондовых площадках в четверг продолжились умеренные покупки. На рынках усилились надежды улучшения торговых отношений США и Китая, хотя конкретики по данному вопросу все еще недостает. К "бычьим" для американских акций факторам в ближайшие месяцы может добавиться и смягчение позиции ФРС. Российский рынок к концу сессии остался ниже сопротивления 2870 пунктов по индексу МосБиржи, хотя с умеренным оптимизмом ожидает итогов пятничного заседания ЦБ РФ. Недавние данные по инфляции в России говорят в пользу возможного снижения ключевой ставки, что может вызвать краткосрочное ралли в акциях, но лишь в случае отсутствия геополитического негатива. Повышенным спросом в РФ при этом пользуются дивидендные истории, отмечает Кожухова.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", данные Росстата отражают замедление темпов роста индекса потребительских цен, однако динамика инфляции остается неоднородной: рост цен замедлился в категориях товаров и услуг, чувствительных к курсу рубля, но не столь выраженно в других группах. При этом проявляются признаки охлаждения в экономической активности, ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться пятый месяц подряд. "Наш прогноз предполагает снижение ключевой ставки на предстоящем заседании сразу на 200 б.п., до 19% годовых", - отмечают эксперты.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, настроения на рынке акций РФ несколько улучшились после известий о разговоре президентов России и США. В комментариях Трампа не прослеживалось желания усилить санкционный режим в отношении России. Также позитивно была воспринята информация Росстата о замедлении инфляции в России, которое повышает вероятность снижения ставки ЦБ РФ в пятницу.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), также нет единого вектора в Европе (индекс DAX подрос на 0,2%, FTSE, CAC 40 снизились на 0,1-0,2%), но растут США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,7%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в мае вырос до 51,1 пункта по сравнению с минимальными с сентября прошлого года 50,7 пункта в апреле. Динамика совпала со средними оценками аналитиков, которые приводит Trading Economics.

ВВП Южной Кореи в I квартале 2025 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны не изменилась. Предварительно сообщалось о спаде на 0,2% квартал к кварталу и на 0,1% год к году. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение обеих оценок.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам июньского заседания, завершившегося в четверг. Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам теперь составляет 2%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

Решение понизить ставки "основано на обновленной оценке инфляционного прогноза и динамике базовой инфляции", говорится в пресс-релизе по итогам заседания. "В настоящее время инфляция (в еврозоне - ИФ) находится около нашей среднесрочной цели в 2%", - отметили члены руководства ЕЦБ, добавив, что им приходится действовать в условиях "исключительной неопределенности".

Члены руководства ЕЦБ практически единогласно проголосовали за снижение основных процентных ставок на 25 базисных пунктов, заявила глава регулятора Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам июньского заседания. При этом она отметила, что ЕЦБ приблизился к завершению цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Производительность труда в США в первом квартале снизилась на 1,5% относительно предыдущих трех месяцев, в то время как стоимость рабочей силы увеличилась на 6,6%, сообщило министерство труда страны, представившее окончательные данные. Предварительно сообщалось об уменьшении первого показателя на 0,8% и повышении второго на 5,7%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение производительности труда на 0,7% и увеличение стоимости рабочей силы на 5,7%, сообщает Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле сократился в 2,2 раза относительно предыдущего месяца - до $61,6 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель с августа 2023 года. Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составляло $138,3 млрд, а не $140,5 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения дефицита до $94 млрд с объявленного ранее мартовского уровня.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены вернулись к росту после локальной коррекции на новостях, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы. Поддержку ценам вечером оказали новости о разговоре лидеров США и Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,44 за баррель (+0,9% и -1,2% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $63,44 за баррель (+0,9% и -0,9% накануне).

В четверг состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщают китайские государственные СМИ. В минувшую пятницу Трамп выразил надежду на обсуждение торговых договоренностей Вашингтона и Пекина напрямую с Си Цзиньпином, так как, по его мнению, многие из них были нарушены. Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что лидеры, скорее всего, проведут телефонные переговоры в ближайшие дни.

"Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что ожидает нормализации в том, что касается торговли редкоземельными металлами. По его словам, делегации США и Китая вскоре проведут встречу по этим вопросам.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Трампом в четверг заявил, что Вашингтону следует снять введенные против Китая ограничительные меры в торговле и других сферах, сообщает Bloomberg.

"Си Цзиньпин сказал Трампу, что США должны убрать "негативные" меры, введенные в отношении Китая", - говорится в сообщении.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно, и в сентябре, продолжить увеличивать квоты на 411 тыс. баррелей в сутки.

Накануне саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила, что снизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей в июле. В то же время цены для Европы будут повышены.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции ПАО "МГТС" (MOEX: MGTS) (+11,8% и +4,3% "префы"), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+8,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+6,8%), "префы" "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+5,5%), бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+5,3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+4,6%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+4,1%), ЦИАН (MOEX: CIAN) (+3,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,95 млрд рублей (из них 7,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,53 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 4,07 млрд рублей на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).