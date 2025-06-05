Совкомбанк осторожно оценивает инвесткейс ВУШ Холдинга

Совкомбанк с осторожностью оценивает инвестиционный кейс "ВУШ Холдинга", говорится в материале главного аналитика отдела публичного анализа акций Дмитрия Трошина.

Компания все еще демонстрирует хронически отрицательный FCF, который пока что объясняется CAPEX на развитие, отмечает эксперт.

"В дальнейшем мы не ожидаем существенного улучшения FCF из-за необходимости проводить CAPEX на поддержание флота СИМ, а также потери резидентства Сколково и соответствующих налоговых льгот (не ожидаем получения компанией IT льгот), - пишет Трошин в обзоре. - Ожидаем, что потеря резидентства произойдет ближе к 2028 году и потенциально может привести к снижению FCF этого года на 50% (основной негативный эффект от потери льготы по НДС). Долгосрочного потенциала в компании пока что не видим, при этом отмечаем, что эмитент является хорошей ставкой на смягчение денежно-кредитной политики".

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