Акции Whoosh справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены российском фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Cервис кикшеринга и микромобильности "ВУШ Холдинг" представил операционные показатели группы в Южной Америке за пять месяцев 2025 года.

Компания показала кратный рост аккаунтов и поездок, а также последовательный рост среднего количества поездок на пользователя, отмечают эксперты в комментарии.

"Если ранее стартап в Латинской Америке был для компании лишь проектом, то сейчас бизнес активно развивается. Наряду с растущим спросом на самокаты растет и доля туристических поездок, что открывает для компании большие возможности в регионе. В целом рост на новом рынке соответствует нашим ожиданиям. Считаем, что в данный момент акции Whoosh оценены справедливо", - говорится в комментарии аналитиков сервиса.

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