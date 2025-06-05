"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Т-Технологий" с целью 3680 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целью 3680 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,2%, стоп-приказ: 3095 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Т-банк может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году, динамика чистой прибыли за I квартал 2025 года составила +50% (г/г), рентабельность собственного капитала (25%) выше безрисковой ставки, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки преодолели уровень 3228,4, сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3095 руб. риск на портфель составит 0,52%", - указывают в "Финаме".

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