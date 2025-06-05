Акции Мечела и Распадской по-прежнему непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Мечела" и "Распадской" по-прежнему остаются непривлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы ожидаем, что российская угольная отрасль продолжит испытывать трудности вследствие роста издержек и низких мировых цен, вместе с тем объявленные меры поддержки правительства РФ, на наш взгляд, могут смягчить негативные эффекты текущей конъюнктуры для российских угольщиков", - указывают эксперты в комментарии.

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